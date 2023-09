Непоклатими: Ливърпул отказа 150 милиона паунда за Мохамед Салах

Юрген Клоп вече подчерта на няколко пъти, че Салах не се продава. Това обаче не отказва клубовете от Саудитска Арабия да изпращат оферти за него. Предложение от 150 милиона паунда обаче изглежда изключително сериозно на фона и на възрастта на Салах - 31 години.

Мохамед Салах има 138 гола в 221 мача за Ливърпул. Египтянинът е печелил три пъти "Златната обувка" на Висшата лига. Според Фабрицио Романо офертата за нападателя е била на стойност 100 милиона паунда плюс бонуси, които остават неназовани като размер.

Междувременно стана ясен и жребият на Ливърпул за групите на Лига Европа, а той определено изглежда благоприятен за мърсисайдци.

