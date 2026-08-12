Звездна сватба: Кристиано Роналдо и Джорджина сключиха брак (СНИМКА)

Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес са сключили граждански брак в португалския град Кашкайш, близо до Лисабон. 41-годишният футболист и 32-годишната Родригес "вече официално са съпруг и съпруга", се казва в изявление на петкратния носител на „Златната топка“. На церемонията са присъствали петте им деца. Той е поискал изявлението да бъде разпространено, но няма да бъдат предоставяни допълнителни сведения, снимки или видеозаписи.

Единствената официална снимка беше публикувана в профилите на двойката в социалните мрежи. На нея се виждат преплетените им ръце с брачните халки.

Роналдо и Родригес се сгодиха преди година. Тогава тя съобщи в Instagram, че футболистът ѝ е предложил брак, и публикува снимка на ръцете им, на която се виждаше големият ѝ годежен пръстен. По-късно Роналдо намекна, че сватбата може да се състои след Световното първенство през 2026 г.

Португалският нападател, който е играл за "Манчестър Юнайтед", "Реал Мадрид" и "Ювентус", в момента е футболист на саудитския "Ал Насър". След отпадането на Португалия от световното първенство това лято той потвърди, че шестото му участие на Мондиал е било последното, но не уточни дали ще продължи да играе за националния отбор.