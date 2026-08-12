Левски прибира 50% от стойността си в Шампионска лига

Левски продължава силния си поход в Шампионска лига и е само на два мача от обетованата земя. "Сините" ще играят плейоф за влизане в основната фаза на най-комерсиалния европейски клубен турнир, което само по себе си носи високи доходи на клуба. Но, ако Левски се класира в Шампионска лига, то тогава клубът ще спечели поне 50% от своята стойност под формата на приходи.

Левски се класира за плейофите в Шампионска лига

Левски започна квалификациите си за Шампионска лига още от първия предварителен кръг. Там победи босненския шампион Борац Баня Лука с общ резултат 5:1. След това "сините" отстраниха румънския първенец Университатя Крайова с общ резултат 3:2. В третия кръг Левски се справи с шампиона на Казахстан Кайрат Алмати, който участва в миналогодишното издание на Шампионска лига. Възпитаниците на Хулио Веласкес победиха с 2:0 общ резултат.

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Левски ще прибере 18 милиона евро, ако влезе в Шампионска лига

Така Левски се класира за плейофите - последното стъпало преди основната фаза на Шампионска лига. Там родният шампион ще се изправи срещу гръцкия първенец АЕК Атина, като вече се знае кога и къде ще се проведат и двата мача. Самото класиране на Левски за плейофа печели на клуба 9.6 милиона евро само от наградния фонд на УЕФА. А ако се класират за осноната фаза, "сините" ще получат гарантирани 18 милиона евро от същия фонд. Според специализирания сайт "transfermarkt", тази сума е близо половината стойност на отбора на Левски, който е оценен на 37.83 милиона евро.

Освен тези 18 милиона евро, "сините" ще получат приходи и от продажба на билети, телевизионни права, и всички артикули, които се продават около мачовете на отбора.

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