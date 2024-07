Обещано и спазено: Европейски шампион заприлича на Малката русалка (СНИМКА)

Европейският шампион с Испания от турнира на Стария континент в Германия - Марк Кукурея, заприлича на главната героиня от анимационния филм "Малката русалка" - Ариел. Левият краен защитник спази обещанието си, което даде преди финала срещу Англия, и промени своята визия.

В навечерието на двубоя за титлата на ЕВРО 2024 футболистът на Челси заяви пред „Mundo Deportivo“, че ако "Ла Роха" триумфира, ще боядиса буйната си къдрава коса в червено: "Ако спечелим финала, ще си боядисам косата червена. Не мога да го направя преди това, няма как да играя на финала с червена коса. Мислил съм го много пъти. Ще се направя като Малката русалка, ако спечелим“, каза тогава Марк Кукурея.

🔴🇪🇸 Marc Cucurella with red hair after winning the Euros, as he promised. pic.twitter.com/18AMxcG0AX