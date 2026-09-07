Доскорошен треньор в Първа лига си намери нов отбор - ще спасява бивш клуб на легенда на ЦСКА

Един от най-известните български треньори си намери нов клуб. Става въпрос за Стамен Белчев, който ще продължи професионалния си път в елита на Казахстан. 57-годишният специалист ще застане начело на местния тим Кайсар Къзълорда, съобщава БТА. Той заменя на поста Андрей Ферапонтов, който бе уволнен в края на август след серия от слаби резултати. През последната седмица отборът бе воден от неговия помощник Дмитрий Карпов.

Стамен Белчев ще спасява клуб в Казахстан

Очаква се 57-годишният да пристигне в Казахстан през следващите дни, за да подпише договора си с Кайсар и да бъде представен официално пред медиите. Припомняме, че през години отборът е бил воден от легендата на ЦСКА Стойчо Младенов с екип от Тодор Янчев и Анатоли Нанков. Под тяхно ръководство Кайсар спечели Купата на Казахстан през 2019 година. В момента обаче тимът се намира на дъното на класирането, като заема последното 16-о място с 20 точки и се бори за оцеляването си.

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Това ще бъде първо чуждестранно предизвикателство в треньорската кариера на Белчев. До момента той е водил само български отбори. За последно бе начело на тима на Септември София в Първа лига, но напусна в края на миналата година само след 13 мача и от тогава е без ангажименти. Преди това той няколко пъти бе треньор на ЦСКА. Белчев е водил още отборите на Арда Кърджали и Хасково, както е бил помощник-треньор в Ботев Пловдив и наставник във Втора лига.

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