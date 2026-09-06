Голямо име официално напусна Висшата лига: Ще започне работа в Левски

Престоят на Еду Гаспар в Нотингам Форест официално е приключил, което на практика означава, че бразилецът може да продължи работа в Левски, като съветник по спортните въпроси. Бразилецът пое поста глобален ръководител на футболния отдел на "червените" през юли 2025 г. Неговата роля беше да работи в клубния клон на Евангелос Маринакис, който включва още гръцкия гигант Олимпиакос и португалския Рио Аве.

Еду Гаспар проведе срещи с Атанас Бостанджиев

По това време назначаването на Еду Гаспар се смяташе за своеобразен преврат, като се има предвид, че той е бил спортен директор в Арсенал. Нещата обаче не се получиха и бразилецът беше подложен на критика на фона на бурния сезон 2025/26 на "Сити Граунд". Така той е свободен от задълженията си и може да продължи с нова глава в кариерата си. Почти със сигурност, Еду Гаспар ще започне работа в Левски след общото събрания, което ще се проведе в клуба на 14 септември. Еду вече имаше няколко срещи с новия собственик на "сините" Атанас Бостанджиев, като посети стадион "Георги Аспарухов" лично.

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Левски върви напред с новото ръководство

Това ще бъде поредната стъпка напред за Левски след идването на новото ръководство. През миналия сезон "сините" станаха шампиони за пръв път от 17 години насам, а през настоящата кампания отново изглеждат като основия фаворит за титлата. Възпитаниците на Хулио Веласкес си осигурниха участие в основната фаза на Лига Европа и са безгрешни в Първа лига, след като записаха 8 победи в 8 мача от старта на сезона.

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