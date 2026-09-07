Заради намесата на Тръмп на Мондиал 2026: Още една федерация оттегли подкрепата си към Инфантино

Отливът на подкрепа към Джани Инфантино продължава. Белгийската футболна федерация официално обяви, че няма да застане зад кандидатурата на швейцареца за нов мандат като президент на ФИФА. От централата изтъкнаха опасения относно прозрачността и управлението в рамките на световната футболна федерация. Така Белгия се присъединява към нарастващия списък от национални федерации, включително тези на Англия и Италия, които оттеглиха подкрепата си за Инфантино преди президентските избори на ФИФА през март 2027 година.

И Белгия оттегли подкрепата си към Инфантино

ФИФА потвърди в неделя, че Инфантино ще се кандидатира за нов мандат като президент. Към момента той е единственият обявен кандидат. Кралската белгийска футболна асоциация заяви, че търси ясни отговори относно процеса на вземане на решения и следващите стъпки във връзка с провалилия се план на Инфантино да привлече частни инвестиции в турнирите на ФИФА. Белгийците призоваха също така за "пълна прозрачност и ясни обяснения" относно отмяната на наказанието на американския нападател Фоларин Балогун по време на Мондиал 2026.

ОЩЕ: ФИФА обяви важна новина за Инфантино, с която шокира футболния свят

Една от най-коментираните ситуации на изминалото Световно първенство в САЩ, Мексико и Канада, бе около нападателя Балогун. Той получи червен картон в 1/16-финалите срещу Босна и Херцеговина и трябваше да пропусне следващия мач на янките срещу Белгия. ФИФА обаче се намеси и отмени наказанието му, което предизвика широко осъждане, особено след като стана ясно, че президентът на САЩ Доналд Тръмп се е обадил по телефона на Инфантино, за да преразгледа случая. Белгийската футболна федерация официално поиска от ФИФА да включи случая "Балогун" в дневния ред на следващото заседание на Съвета на ФИФА на 15 октомври.

ОЩЕ: Близък до Тръмп съжалява, че се е включил в плана на ФИФА и Джани Инфантино