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След слуховете за ЦСКА: Спрягат легенда на Реал Мадрид за трансфер във Висшата лига

07 септември 2026, 17:18 часа 694 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
След слуховете за ЦСКА: Спрягат легенда на Реал Мадрид за трансфер във Висшата лига

През последните седмици по българските терени се завъртя много интересен слух, граничещ с невъзможното. Според информация на някои родни медии столичният гранд ЦСКА опитваше да привлече легенда на Реал Мадрид в редиците си. Става въпрос за десния бек Дани Карвахал, който напусна "Бернабеу" в края на миналия сезон, след като договорът му изтече и не бе подновен. Карвахал прекара 13 години в испанската столица и сега е готов за следващото предизвикателство в кариерата си.

Пратиха Дани Карвахал във Висшата лига

Разбира се, то със сигурност няма бъде в Първа лига. Според информации, бившият защитник на Реал Мадрид е бил предложен на три клуба от Висшата лига - включително и за изненадващо събиране с Алваро Арбелоа в изпитващия затруднения Фулъм. Според информация на "TEAMtalk" агентите на 34-годишния футболист се опитват да му намерят нов отбор и са го предложили както на Ливърпул, така и на Манчестър Сити.

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Дани Карвахал

Той няма да може да подпише с Ливърпул от сега до януари, тъй като отборът на Андони Ираола няма свободно място за играч, който не е възпитан в клуба, в състава си за Висшата лига. Междувременно Сити все още разполага с няколко свободни места. Говори се обаче, че именно Фулъм проявява интерес към привличането на Карвахал, когото следят и от МЛС и Саудитската професионална лига. Преходът към "Крейвън Котидж" обаче може да създаде свои собствени проблеми, като се има предвид, че Арбелоа редовно предпочиташе Трент Александър-Арнолд пред Карвахал на позицията десен защитник по времето, когато беше начело на Реал Мадрид.

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Реал Мадрид Висша лига Дани Карвахал
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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