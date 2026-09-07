Килиан Мбапе за сравненията със звезди на Барса и ПСЖ: "Трябва да вкарват повече, за да бъдат като мен"

Звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе предизвика сериозна полемика с коментарите си по адрес на съперниците си от Барселона и ПСЖ. Французинът се срещна с медиите преди сблъсъка от Шампионска лига на "кралете" с Интер. Той коментира подготовката на отбора за дългоочаквания мач, както и редица лични въпроси, сред които отношенията му със съотборника Винисиус Жуниор. От началото на сезона двамата се сработват добре, но през последните години това не беше съвсем така.

Килиан Мбапе говори преди първия мач на Реал Мадрид в Шампионска лига

Мбапе често бе критикуван, че не се справя много добре, а според мнозина причината беше, че не играе на предпочитаната от него позиция на левия фланг, тъй като там се подвизава Винисиус. Той отказа да коментира в конкретика отношенията си с бразилеца, но подчерта, че двамата се борят за една кауза: "Не знам, това е мнението на милиони хора. Реал Мадрид е най-големият клуб и не мога да контролирам какво се говори. Имаме една и съща цел - да печелим титли. Не можем да контролираме мненията на хората и винаги се стремим да се подобряваме."

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Мбапе избухна с коментар за Рафиня и Дембеле

Изправен пред критиките към играта си в защита и попитан дали той и Винисиус Жуниор трябва да пресират повече, като се има предвид, че играчи като Усман Дембеле и Рафиня го правят по-често от двамата, Мбапе отвърна саркастично, преди да стане сериозен. Той каза: "Ако исках да отговоря глупаво, щях да ви кажа, че вкарвам повече голове от споменатите от вас играчи и затова те трябва да вкарват повече, за да бъдат като мен. Всеки играч има свои собствени, различни характеристики. Но аз съм умен, затова ще ви кажа, че трябва да се подобря. Въпреки това не харесвам сравненията, защото правя много неща, които другите не правят."

По въпроса, че не помага достатъчно в защитен план на отбора, Мбапе продължи: "Всички трябва да се подобряваме и това е естествено за всеки играч. Всеки е различен и трябва да действаме разумно. Не ми харесват сравненията, тъй като това е безкраен дебат. Всички трябва да се развиваме в това отношение, както и когато сме във владение на топката. Такава е същността на живота в един отбор на най-високо ниво."

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