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Английска легенда срина Кристиано Роналдо - не може да прави нещата, които прави Меси

07 септември 2026, 16:55 часа 798 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images / Колаж: SportLive
Английска легенда срина Кристиано Роналдо - не може да прави нещата, които прави Меси

Легендарният английски нападател Гари Линекер даде категорично мнение по един от най-спорните въпроси във футбола - дали Кристиано Роналдо може да бъде определен като най-великия играч в историята. Бившият голмайстор призна огромните качества и постижения на португалеца, но заяви, че според него той не притежава футболните умения на Лионел Меси и Диего Марадона.

Кристиано се разстройва, но той не е най-добрият за всички времена

"Знам, че Кристиано се разстройва, когато не го споменаваш в контекста на най-добрия за всички времена, но трябва да бъдеш честен. Той е невероятен, един от най-великите и няма за какво да се говори. Голмайсторският му рекорд може да се сравни с този на Меси", заяви Линекер пред The Touchline.

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Гари Линекер

Англичанинът обаче направи важно уточнение относно индивидуалните качества на петкратния носител на "Златната топка". "Кристиано не може да направи много неща. Не може да надиграе четирима играчи или да се откъсне от защитник в халфовата линия по начин, който те кара да се замислиш: "Как го направи?" Той няма това, което Марадона имаше, и това, което Меси има", добави Линекер.

Бившият нападател дори постави легендарния бразилец Роналдо пред португалеца в своята лична класация. Според него двамата са от приблизително един калибър със Зинедин Зидан, Неймар и Килиан Мбапе, макар французинът все още да не е достигнал тяхното ниво.

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Лионел Меси Кристиано Роналдо Гари Линекер
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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