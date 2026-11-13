Легенда на Манчестър Юнайтед посочи сериозен проблем около идването на Маурисио Почетино

Легендата на Манчестър Юнайтед Пол Скоулс изрази подкрепата си за Маурисио Почетино като следващ мениджър на клуба, макар че призна, че все още го обзема страхът, че "червените дяволи" са пропуснали най-добрите години на аржентинеца. Търсенето на нов треньор на "Олд Трафорд" се засили след уволнението на Майкъл Карик, който бе начело на отбора при най-лошия старт на клуба във Висшата лига от четири десетилетия насам.

Пол Скоулс не е убеден в качествата на Почетино

Макар че Почетино все още не е потвърден като мениджър на Юнайтед, на Острова се смята, че сделката е въпрос на време. Аржентинецът може да се похвали с впечатляващо резюме, като е извел Тотнъм до финала на Шампионска лига през 2019 година, преди да спечели трофея с Пари Сен Жермен. В подкаста "The Good, The Bad, and The Football" Скоулс изрази подкрепата си за бившия треньор на Челси, като заяви, че той ще успее в Манчестър, въпреки че има резерви относно момента на назначаването му.

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"Мисля, че той притежава необходимата харизма, за да ръководи голям футболен клуб като Манчестър Юнайтед", каза Скоулс. "Единственото ми леко притеснение е, че идването му е малко закъсняло. Маурисио Почетино е страхотен треньор. Просто имам леко притеснение, че няма да се възползваме от най-добрите му години. Има репутация на "вечно втори", който не печели много трофеи. Това вероятно е отблъснало Манчестър Юнайтед малко в миналото. Сега обаче те са в съвсем различна позиция."

Суровата реалност за Карик

Карик подписа двугодишен договор, след като изведе Юнайтед до трето място през миналия сезон, поемайки поста от уволнения Рубен Аморим през януари. Въпреки това, Скоулс намекна, че бившият му съотборник никога не е бил подходящият избор за дългосрочно заемане на треньорския пост на "Олд Трафорд": "Трябва да съчувстваме на Майкъл, той не е глупав. Той знае, че една победа в първите 10 мача от първенството просто не е достатъчна. Временната длъжност сякаш му подхождаше. Майкъл никога не е имал достатъчно опит като треньор, за да ръководи клуб като Манчестър Юнайтед."

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