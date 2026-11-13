Барселона избра мечтания трансфер на Флик: Финансовият феърплей заплашва сделката

В Барселона от месеци се говори, че единственото слабо звено на отбора е защитната линия. Това се видя в големите мачове на каталунците от началото на сезона и те вече работят усилено по решаването на казуса. Въпреки че Андреас Кристенсен се завърна след дълго възстановяване от контузия, "блаугранас" са категорични, че е нужен нов централен защитник. Старши треньорът Ханзи Флик иска новият бранител да е с удобен ляв крак и от Барселона вече са намерили правилния футболист. Става въпрос за Рууд Нийстад от Твенте.

Твенте иска 20 милиона евро за Рууд Нийстад

От Барселона вече веднъж са са опитвали да привлекат Рууд Нийстад. Това се е случило през лятото. Информацията е потвърдена от бащата на 18-годишния нидерландец и от Ерик тен Хаг. Бившият треньор на Аякс и Манчестър Юнайтед в момента е спортен директор на Твенте. Но тогава Нийстад предпочете на остане при "червените", за да трупа опит. Но сега Барселона търси дългосрочно решение и ситуацията е различна. Пречката пред каталунците ще бъде в цената на защитника. От Твенте искат 20 милиона евро за услугите на Рууд Нийстад след добрата му игра през последните месеци.

Барселона може да продаде Алехандро Балде

Това надхвърля бюджета на Барселона, като според икономическия вицепрезидент на клуба Феран Оливие, каталунците разполагат с около 3-4 милиона евро за зимна селекция, ако не искат да нарушават финансовия феърплей. Но Барселона може лесно да се справи с проблема. "Блаугранас" така или иначе са решени да продадат левия бек Алехандро Балде, а желаещи за подписа на испанеца не липсват. Барселона със сигурност ще вземе повече от 20 милиона евро за юношата си, а интерес към него има от английски и италиански грандове.