Огромен проблем за Байерн: Ас на баварците е поискал трансфер в Реал Мадрид!

Спекулациите за трансфер на Майкъл Олисе от Байерн Мюнхен в Реал Мадрид отново набраха скорост малко преди края на Световното първенство. Това съобщи агенция „ДПА“. Според информация на френския спортен ежедневник „Екип“ крилото на „петлите“ е изразил желанието си за трансфер в испанския гранд. Това е станало пред неговите колеги в националния отбор на Франция Килиан Мбапе и Орелиен Чуамени, които са част от „кралския клуб“.

Крилото се представя страхотно в Мюнхен

Олисе дойде в Мюнхен през 2024 година и има договор до 2029, без клауза за освобождаване. Той пристигна за 55 милиона евро (63 милиона долара) от Кристъл Палас, докато стойността му сега почти се е утроила до 150 милиона евро. Ръководството на Байерн вече обяви, че Олисе не се продава, но не е ясно дали огромна трансферна сума би могла да промени позицията им. Французинът впечатли в Мюнхен с 32 гола и 46 асистенции в 107 мача за Байерн. „Екип“ съобщи, че другият френски играч на Байерн, Дайо Упамекано, прави всичко възможно, за да накара Олисе да остане.

Michael Olise, l'attaquant du Bayern Munich, ne cache plus, en privé, ses envies de transfert au Real Madrid. Et a pris, notamment auprès de ses coéquipiers en bleu, tous les renseignements en ce sens. https://t.co/kozg3BfSqY pic.twitter.com/ixgdMYBWNW — L'Équipe (@lequipe) July 16, 2026

Реал е готов да продаде някои от основните си футболисти, за да вземе Олисе

За да финансира Олисе, Реал е бил готов да продаде някои от основните си футболисти, вероятно дори и бразилското си крило Винисиус Жуниор, допълва „Екип“. Миналият месец Реал отхвърли информацията, че са били в контакт с Олисе относно потенциален трансфер, заявявайки, че „не е имало нито пряк, нито косвен контакт с посочения играч, неговите представители или хора от обкръжението му“.

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