Пеп Гуардиола каза как Испания може да победи Аржентина на финала на Мондиал 2026

Испанският гений Пеп Гуардиола се наслаждава на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада с душевното спокойствие, което идва с приключването на една епоха. След като сложи край на легендарния си престой в Манчестър Сити, треньорът преживява турнира с безметежността на човек, който вече е спечелил всичко, като признава, че в момента е много щастлив далеч от ежедневната суматоха на клубния футбол. 56-годишният специалист призна, че се нуждае от глътка свеж въздух и ще си почине от професията за определен период от време.

Гуардиола даде своята прогноза за финала на Мондиал 2026

Въпреки че е насочил вниманието си към други предизвикателства, страстта му към футбола остава непокътната. С поглед, насочен към големия финал на Мондиал 2026 между Испания и Аржентина тази неделя, 19 юли, в САЩ, Гуардиола не скри възхищението си към звездите, които ще излязат на терена. Въпреки че предпочита да не заема страна, тактическият му анализ на сблъсъка между "Ла Роха" и "Албиселесте" сочи директно към сънародниците му, които той познава добре. За Пеп битката в креативната сърцевина на отбора ще бъде решаващият фактор, който може да наклони везните в полза на Испания, като той вярва, че лидерските качества на играчите му от Висшата лига и младият талант на Барселона ще бъдат достатъчни, за да коронясат "Ла Роха".

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"Те могат да направят разликата"

"Ако Родри успее да покаже обичайното си ниво се наложи заедно с Педри в средата на терена, а Ламин е във форма, те могат да направят разликата във финала", вярва испанецът. "Ламин Ямал се завръща към доброто си физическо състояние след прекараната контузия. Без съмнение, предвид своята възраст той има невероятно умение да контролира напрежението и може да реши сам даден мач. Ако Аржентина спечели Мондиала, има много играчи в тима, които познавам. Същото беше и с Франция, а в Португалия има футболисти, чиято компетентност ме впечатлява."

Испания се класира на финал на световното за първи път от 16 години насам. Отборът на Луис де ла Фуенте показа страхотно лице в 1/2-финала, като напълно надигра сочения за голям фаворит Франция. Междувременно Аржентина срещна сериозни затруднения срещу Англия, като изостана в резултата с един гол, но късни голове на Енцо Фернандес и Лаутаро Мартинес класираха "гаучосите" на втори пореден финал. Мачът за трофея ще се изиграе в неделя, 19 юли, от 22:00 часа българско време.

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