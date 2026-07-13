Реал Мадрид има агенти в лагера на Франция: Натискат суперзвезда да заиграе на " Сантиаго Бернабеу"

Националният отбор на Франция е един от най-силните на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Съставът на "петлите" е пълен със звезди, като тези с няй-голямо влияние са четиритмата в атака - Килиан Мбапе, Майкъл Олисе, Усман Дембеле и Дезире Дуе. За никого не е тайна, че президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес иска да има суперзвездата Майкъл Олисе в състава на "кралете". Като агенти на клуба в момента действат тримата французи, които са собственост на "белите" - Мбапе, Орелиен Чуамени и новото попълнение Ибрахима Конате.

Играчите на Реал Мадрид убеждават Олисе

Въпреки че наскоро от Реал Мадрид излязоха с официална позиция, в която отричат да имат интерес към привличането на Майкъл Олисе, няма как да бъде отречено, че той дълго време беше в списъка с трансферни желания на "белите". А сега Мбапе, Чуамени и Конате се опитват да убедят Олисе да окаже натиск върху ръководството на Байерн Мюнхен, което от своя страна да позволи трансфера му в Реал Мадрид.

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Майкъл Олисе ще струва много пари на Реал Мадрид

Преди две години Майкъл Олисе премина от Кристъл Палас в Байерн Мюнхен срещу трансферната сума от 53 милиона евро. При баварците французинът разви потенциала си, като за два сезона изигра 107 мача във всички турнири, вкара 42 гола и даде 54 асистенции. Според специализирания сайт "transfermarkt" това е вдигнало пазарната му оценка до 150 милиона евро. А преди около месец се опяви информация, че Флорентино Перес е готов да супи рекорда за най-скъп трансфер и да даде 223 милиона евро за правата на Майкул Олисе.

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