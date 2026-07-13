Войната в Украйна:

Реал Мадрид има агенти в лагера на Франция: Натискат суперзвезда да заиграе на " Сантиаго Бернабеу"

13 юли 2026, 17:09 часа 182 прочитания 0 коментара

Националният отбор на Франция е един от най-силните на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Съставът на "петлите" е пълен със звезди, като тези с няй-голямо влияние са четиритмата в атака - Килиан Мбапе, Майкъл Олисе, Усман Дембеле и Дезире Дуе. За никого не е тайна, че президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес иска да има суперзвездата Майкъл Олисе в състава на "кралете". Като агенти на клуба в момента действат тримата французи, които са собственост на "белите" - Мбапе, Орелиен Чуамени и новото попълнение Ибрахима Конате.

Играчите на Реал Мадрид убеждават Олисе

Въпреки че наскоро от Реал Мадрид излязоха с официална позиция, в която отричат да имат интерес към привличането на Майкъл Олисе, няма как да бъде отречено, че той дълго време беше в списъка с трансферни желания на "белите". А сега Мбапе, Чуамени и Конате се опитват да убедят Олисе да окаже натиск върху ръководството на Байерн Мюнхен, което от своя страна да позволи трансфера му в Реал Мадрид.

Още: Винисиус е уведомил Челси и още 4 клуба от Висшата лига, че е готов да играе в Англия

Майкъл Олисе

Майкъл Олисе ще струва много пари на Реал Мадрид

Преди две години Майкъл Олисе премина от Кристъл Палас в Байерн Мюнхен срещу трансферната сума от 53 милиона евро. При баварците французинът разви потенциала си, като за два сезона изигра 107 мача във всички турнири, вкара 42 гола и даде 54 асистенции. Според специализирания сайт "transfermarkt" това е вдигнало пазарната му оценка до 150 милиона евро. А преди около месец се опяви информация, че Флорентино Перес е готов да супи рекорда за най-скъп трансфер и да даде 223 милиона евро за правата на Майкул Олисе.

Още: Жозе Моуриньо обратно в Реал Мадрид: Специалния ще направи всички на "Сантиаго Бернабеу" по-добри

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Байерн Мюнхен Реал Мадрид Франция отбор Летен трансферен прозорец Килиан Мбапе Ибрахима Конате Орелиен Чуамени Майкъл Олисе
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес