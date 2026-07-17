Неочакван проблем дни преди големия финал на Световното първенство в САЩ (ВИДЕО)

Дни преди големия финал на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада, властите в Ню Йорк и Ню Джърси издадоха предупреждение за качеството на въздуха. Димна мъгла, причинена от горските пожари в Канада е обгърнал голяма част от североизточните щати на САЩ, което доведе до издаването на предупреждения за опасност за здравето. Властите призоваха жителите на региона да избягват физическа дейност на открито. Димът от горските пожари в северна Канада е често срещано лятно явление в големи части от Съединените щати през последните години.

Опасения около ситуацията в САЩ преди големия финал

Стадионът "Ню Йорк-Ню Джърси", който се намира в Ийст Ръдърфорд, ще бъде домакин на финала между Испания и Аржентина в неделя, 19 юли. Очаква се над 80 000 души да присъстват на откритото съоръжение, а още 50 000 души се да гледат мача от Сентрал Парк в Манхатън. Дни преди двубоя качеството на въздуха в Ню Джърси, където се намира стадионът, беше оценено като нездравословно за чувствителни групи. Ако мъгливите и горещи условия се запазят до неделя, те биха могли да се окажат предизвикателство за играчите във финала, смятат експерти.

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🇺🇸‼️ NUEVA YORK ESTÁ CUBIERTA DE HUMO POR LOS INCENDIOS FORESTALES EN CANADÁ, A 3 DÍAS PARA LA FINAL DEL MUNDIAL.



Las autoridades recomiendan NO SALIR a menos que sea extremadamente necesario. ⚠️ pic.twitter.com/vT5fHbSAWw — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 17, 2026

Условията се влошиха точно преди пристигането на испанския отбор в Ню Джърси в сряда вечерта, ден след победата им над Франция в 1/2-финала в Тексас. "Ла Роха" прекара четвъртък в тренировки на открито, като изглеждаше, че качеството на въздуха не им оказва влияние. Аржентина, от своя страна, остана в Джорджия след победата си над Англия, но ще започне тренировки в Ню Джърси в петък следобед. Очаква се качеството на въздуха в района да се подобри в петък, а прогнозираният дъжд в събота би трябвало да допринесе допълнително за разсейването на част от дима.

Но футболистите, които ще играят при условията в неделя, все пак могат да бъдат изложени на рискове за здравето и ще се нуждаят от значителна хидратация и охлаждане, заявиха експерти в областта.Те също така добавиха, че са необходими повече от само двете паузи за хидратация по време на всеки мач, за да се гарантира безопасността на играчите, също така предложи феновете със здравословни проблеми да носят маски на стадиона или дори да обмислят да продадат билетите си.

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