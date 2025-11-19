Студио Actualno:

Огромен удар по шампионските амбиции на Арсенал! Артета остана за дълго без ключов футболист

19 ноември 2025, 15:27 часа 349 прочитания 0 коментара
Лидерът в английската Висша лига Арсенал получи тежък удар по шампионските си амбиции, след като стана ясно, че централният защитник на тима Габриел Магаляеш ще отсъства от игра близо 2 месеца. Мениджърът на "топчиите" Микел Артета няма да може да разчита на един от най-важните си футболисти за най-натоварения период от сезона, което може да окаже сериозно влияние върху представянето на тима през следващите два месеца.

Арсенал остана без Габриел за най-натоварения период от сезона

Габриел се контузи по време на последния мач на националиня отбор на Бразилия - контрола срещу Сенегал. Той напусна принудително игра в 64-ата минута, като се държеше за бедрото. В Лондон са сериозно обезпокоени от травмата на бразилеца, който ще проведе допълнителни прегледи. Със сигурност обаче Габриел ще отпадне от сметките на Артета в следващите два месеца, което може да наруши баланса в играта в защита на "артилеристите".

Габриел Магаляеш

Арсенал е на първо място в класирането във Висшата лига с актив от 26 точки. В неделя столичани ще играят срещу големия си съперник Тотнъм, а през следващата седмица приемат Байерн Мюнхен в Шампионската лига. "Червените" имат само 5 допуснати гола във Висшата лига от началото на сезона в 11 срещи, като това се дължи основно на отличното партньорство между Габриел и Уилям Салиба.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Арсенал Висша лига Габриел Магалаеш
