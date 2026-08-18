Кабинетът "Радев":

Заради PR и евтино образование: Сръбска певица излъга, че е българка

18 август 2026, 18:19 часа 812 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Заради PR и евтино образование: Сръбска певица излъга, че е българка

Въпреки че се представи в сръбското музикално ТВ предаване  "Звездите на Pink" като момиче от България - певицата Габриела Пейчев е родена в Димитровград, Сърбия. Представянето под знамето на друга държава всъщност е било планирана продукция, за да привлече общественото внимание. Тя разкри подробностите за тази „измама“ в интервю за сръбското издание Mondo.rs. Тя разкрива още, че го е направила за известност, но и че благодарение на България е поручила евтино образование. 

"Пишем те българка - това ще те изстреля"

„Това беше сериозен маркетингов трик, за да накарам хората да се фокусират върху един човек, защото в този момент бях единственият участник от България. Всъщност съм родена в Димитровград, който е територията на Сърбия, израснах с нашия език и обичаи и едновременно с това научих български като задължителен втори език, защото в моя град, който е на границата, много хора се обявяват за българи...“, разказва Пейчев.

„Тази тактика да пиша, че съм от София, не беше моя, а на шефа на продуцентската компания. Тези хора са в този бизнес от дълго време , имат много успехи зад гърба си и многогодишна история, която говори много за тях. Попитаха ме откъде съм, на което аз казах, че съм от Димитровград, че съм на 20 години и че уча в София. Те казаха: „Пишем за София! Това ще те изстреля!“ Бях скептична, но се съгласих. Веднага привлякох вниманието на членовете на журито, когато видяха „София“, както и на публиката“, каза откровената певица.

Получила евтино образование в България

„Няма нищо ужасно или осъдително. Всички сме отгледани на два езика и затова, като тийнейджър, имаш по-голям избор къде да учиш. Децата от български произход имат пълното право да учат там. Тъй като повечето решават да учат в София, аз взех това решение, защото къде можеш да направиш по-добре от това да си само на 60 километра от дома , в столицата на страната, която ти предлага най-евтиното обучение, и можеш да се прибереш с автобус за час, час и половина“, каза тя в предаването „Впечатляващо с Ружа Рупич“. ОЩЕ: Какво е да си българин в "Сръбски свят": Иван Николов в Студио Actualno Балкани (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитровград Сърбия Западни покрайнини певица българско малцинство
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес