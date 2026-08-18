Заради PR и евтино образование: Сръбска певица излъга, че е българка

Въпреки че се представи в сръбското музикално ТВ предаване "Звездите на Pink" като момиче от България - певицата Габриела Пейчев е родена в Димитровград, Сърбия. Представянето под знамето на друга държава всъщност е било планирана продукция, за да привлече общественото внимание. Тя разкри подробностите за тази „измама“ в интервю за сръбското издание Mondo.rs. Тя разкрива още, че го е направила за известност, но и че благодарение на България е поручила евтино образование.

"Пишем те българка - това ще те изстреля"

„Това беше сериозен маркетингов трик, за да накарам хората да се фокусират върху един човек, защото в този момент бях единственият участник от България. Всъщност съм родена в Димитровград, който е територията на Сърбия, израснах с нашия език и обичаи и едновременно с това научих български като задължителен втори език, защото в моя град, който е на границата, много хора се обявяват за българи...“, разказва Пейчев.

„Тази тактика да пиша, че съм от София, не беше моя, а на шефа на продуцентската компания. Тези хора са в този бизнес от дълго време , имат много успехи зад гърба си и многогодишна история, която говори много за тях. Попитаха ме откъде съм, на което аз казах, че съм от Димитровград, че съм на 20 години и че уча в София. Те казаха: „Пишем за София! Това ще те изстреля!“ Бях скептична, но се съгласих. Веднага привлякох вниманието на членовете на журито, когато видяха „София“, както и на публиката“, каза откровената певица.

Получила евтино образование в България

„Няма нищо ужасно или осъдително. Всички сме отгледани на два езика и затова, като тийнейджър, имаш по-голям избор къде да учиш. Децата от български произход имат пълното право да учат там. Тъй като повечето решават да учат в София, аз взех това решение, защото къде можеш да направиш по-добре от това да си само на 60 километра от дома , в столицата на страната, която ти предлага най-евтиното обучение, и можеш да се прибереш с автобус за час, час и половина“, каза тя в предаването „Впечатляващо с Ружа Рупич“. ОЩЕ: Какво е да си българин в "Сръбски свят": Иван Николов в Студио Actualno Балкани (ВИДЕО)