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Хората на Радев разбират деолигархизацията не като разграждане на модела, а като смяна на табелките върху него

18 август 2026, 18:29 часа 780 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Хората на Радев разбират деолигархизацията не като разграждане на модела, а като смяна на табелките върху него

"Очевидно хората на Радев разбират деолигархизацията не като разграждане на модела, а като смяна на табелките върху него", написа съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев във "Фейсбук" по повод новото управление в Българската банка за развитие (ББР). Според него деолигархизацията на ББР е следната: старият надзор остава, както и старите зависимости. "Сменя се само фасадата и надзорът избира "нови" хора, които ни връщат право в старите банкови, партийни и олигархични мрежи", пише още Мирчев. 

Ето защо от "Демократична България" изпращат сигнал до ЕЦБ и БНБ, за да предотвратят поредната по думите им фасадна смяна, маскирана като борба с олигархията, или както Иво Христов е заимствал от Зеленски - "деолигархизация".

ДБ с твърдения за новото управление на ББР

"Току-що деолигархизацията в ББР бе официално постигната. Ето как: Банката, от която изтекоха милиарди, е на път да бъде с ново управление, подбрано от "Прогресивна България". Начело на "промяната" в ББР е оставен същият Надзорен съвет, в който стоят хората на Пеевски и Орлин Алексиев. Стои Горица Кожарева, чиято оставка от ББР поискахме през 2025 г. Стои Лъчезар Борисов - назначение още по времето на Стоян Мавродиев и огромните кредити към избрани компании. Стои Деляна Иванова, свързвана с кръга "Делта Хил"", пише Мирчев. 

Той поставя въпроса и какво ново управление е произвел този надзор и продължава да изброяава: 

"Надя Кошинска - 30 г. в ПИБ, стигнала до УС. Същата ПИБ, за която има тежкия казус с ковид кредитите, гарантирани от ББР и индикации за злоупотреби за милиони.

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Костадин Каранлъков - шеф на клона на "Интернешънъл Асет Банк" в Смолян. Бивш общински ръководител на ГЕРБ в Смолян, общински съветник от ГЕРБ и областен координатор на "Предприемачи ГЕРБ".

Ангел Найденов - управител на банков клон. Има информация, че става дума за D Bank - банката на Фуат Гювен, кредитирала и ТЕЦ "Варна" от времето на Ахмед Доган.

Тест за Румен Радев

"Ако "Прогресивна България" и Румен Радев действително искат деолигархизация, имат много прост тест: 1. Да освободят хората на Пеевски и Орлин Алексиев от Надзорния съвет, 2. Да назначат независим и професионален надзор, който няма да получава инструкции по партийни и бизнес телефони, 3. Преди да назначават нов Управителен съвет, да кажат каква точно банка искат да бъде ББР, 4. Банката да спре да захранва олигархията и бизнес кръговете около досегашния корупционен модел със свежи пари и да влезе в ролята си на банка, подпомагаща малкия и среден бизнес", се казва в поста на Мирчев. ОЩЕ: “Елиминирането на олигархията” се отлага: ДБ предупреди за ББР, Орлин Алексиев и Пеевски

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Да, България Демократична България Ивайло Мирчев
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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