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Отменен гол и червен картон за Винисиус Жуниор за "оскубване" на съперник (ВИДЕО)

10 октомври 2026, 23:48 часа 396 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Отменен гол и червен картон за Винисиус Жуниор за "оскубване" на съперник (ВИДЕО)

Трудните дни за звездата на Реал Мадрид Винисиус Жуниор продължават. Както е известно, бразилецът се намира в тежък период от кариерата си. Той е далеч от добрата си форма и не може да окаже обичайното си влияние върху играта на отбора. По време на последните срещи на "кралете" Винисиус бе жестоко освиркван от феновете на "Сантяго Бернабеу". По тази причина Жозе Моуриньо реши да го остави на пейката в срещата с Виляреал.

Пореден скандал около Винисиус

След около час игра Винисиус влезе на терена при резултат 0:0. Малко след това Ян Диоманде даде аванс на Реал, а минути по-късно Винисиус се разписа за 2:0. Той започна да празнува, сякаш си отдъхна за един момент, докато Моуриньо пробяга целия терен, за да отиде и да поздрави играча си. Секунди по-късно радостта на всички на "Бернабеу" бе попарена. Съдията бе повикан да преразгледа ситуацията с ВАР. След като видя какво се е случило, той се върна на терена и показа директен червен картон на Винисиус, а попадението му бе отменено. 

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Оказа се, че в развоя на атаката бразилецът дърпа играча на Виляреал Нейтън-Дилън Салиба за косата. Футболист, прибегнал до подобни действия, подлежи на изгонване. Предполагаемо той може да получи и наказание за няколко мача. Винисиус не успя да сдържи емоциите си и започна да крещи на съдията, опитвайки се да го избута. Той бе задържан от съотборниците си, които предотвратиха нещо повече.

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Реал Мадрид Винисиус Жуниор
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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