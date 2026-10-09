Моуриньо призова феновете на Реал Мадрид да бъдат справедливи спрямо Мбапе и Винисиус

Старши треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо говори преди първия мач на своя тим след края на международната пауза. "Кралете" посрещат Виляреал в събота, 10 октомври, от 22:00 часа на "Сантиаго Бернабеу". Една от основните теми, които португалският специалист засегна, бе случващото се около двете суперзвезди на отбора - Килиан Мбапе и Винисиус Жуниор. Както е известно, двамата са подложени на сериозен натиск от страна на феновете, но по коренно различни причини.

Моуриньо призна, че му е тъжно за Винисиус

От началото на сезона Винисиус е неузнаваем на терена. Бразилецът изпитва сериозни затруднения да намери добрата си форма и да окаже познатото за него влияние върху играта на Реал. По тази причина публиката на "Бернабеу" неведнъж го освирка. Мбапе пък пак попадна в центъра на скандала, след като бе забелязан в нощен клуб, докато се възстановява от контузия. Моуриньо коментира случващото се около двете си звезди и призова феновете в Мадрид да бъдат справедливи.

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"Това, което ме боли и натъжава, е осъзнаването, че Винисиус иска да бъде в добра форма и да бъде играчът, който решава мачовете и прави разликата - боли ме, когато усещам болката, която самият той изпитва. Той е футболист, който ме изненада с това, че е изключителен човек. Работи много здраво, за да се върне на ниво. Въпросът е дали ще продължи ли да играе, докато си върне формата или ще дойде момент, в който ще приложим конкретен план - например да не играе или да остане на резервната скамейка, докато намерим друг подход", каза Моуриньо.

Моуриньо с коментар и за Мбапе

"Наистина много ме боли, когато виждам такъв играч - който в момента не показва изключителното ниво, с каквото Винисиус е свикнал и ми е тъжно, защото някои фенове, повлияни от думите на мнозина от вас, не му помагат. Той заслужава подкрепа и силно желае да се върне към онзи Винисиус, който подари на феновете на Реал Мадрид толкова много щастливи мигове", добави Моуриньо, обръщайки се към присъстващите журналисти. "Ако Мбапе бъде освиркан на "Бернабеу", за вас това ще бъде голяма победа. Надявам се "Бернабеу" да бъде справедлив. А да бъдеш справедлив означава да бъдеш интелигентен"

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