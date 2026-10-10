Реал Мадрид вдигна капитана си съмнително бързо: Атлетико не пропусна да се заяде

Последното дерби на Мадрид явно все още разбужда страстите в испанската столица, след като от Атлетико Мадрид не пропуснаха да се заядат с Реал Мадрид за това колко бързо капитанът на "белите" Федерико Валверде се възстанови от контузията, която получи по време на мача. Тогава диагнозата на уругваецът беше навяхване на глезена от трета степен, а в медиите се спекулираше, че той могже да отсътсва цели три месеца.

Федерико Валверде трябваше да отсъства 3 месеца

Един от най-спорните моменти по време на последното дерби на Мадрид между Реал и Атлетико беше острото влизане на Канг-Ин Лий срещу Федерико Валверде. Претенциите на "белите" тогава бяха за червен картон, но беше отасъдено само нарушение. След срещата Валверде беше диагностициран с навяхване от трета степен на глезена, а като причина за контузията беше посочено именно влизането на Лий. Още тогава някои медии прогнозираха, че полузащитникът може да отсъства цели 3 месеца от терените.

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Queremos felicitar al @RealMadrid por seguir haciendo historia al demostrar que el 100% de la comunidad médica mundial estaba equivocada. #RecuperaciónMilagrosa #ParteMédico #EsguinceGrado3 #HistoriaQueTúHiciste — Atlético de Madrid (@Atleti) October 9, 2026

"Искаме да поздравим Реал Мадрид"

Но това не се случи, тъй като Федерико Валверде е готов да вземе участие в следващия мач на Реал Мадрид - домакинство на Виляреал на 10 октомври от 22:00 ч. От Атлетико Мадрид веднага излязоха със заядлива публикация по повода: "Искаме да поздравим Реал Мадрид, че продължава да пише история, доказвайки, че 100% от медицинската общност в света са грешали". Заслужава си да се отбележи, че някои от източниците бяха посочили точния срок за възстановяване на Федерико Валверде, а именно 3 седмици.

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