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Уикенд без коли: Бул. "Цар Освободител" става пешеходна зона през август

17 юли 2026, 12:42 часа 335 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com/Тодор Маргаритов
Уикенд без коли: Бул. "Цар Освободител" става пешеходна зона през август

Всеки уикенд през август бул. "Цар Освободител" ще бъде пешеходен и ще се превърне в пространство за разходки, срещи и градски живот. С инициативата "Лято на паветата" Столична община отваря едно от най-емблематичните места в София за жителите и гостите на града, като насърчава повече движение, повече време, прекарано заедно, и по-пълноценно използване на обществените пространства.

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"София има нужда от повече оживени градски пространства, в които хората да се срещат, да общуват и да прекарват време заедно. "Лято на паветата" е покана да погледнем към сърцето на града по различен начин – не само като място, през което преминаваме, а като място, на което искаме да останем. Убеден съм, че когато дадем повече пространство на хората, градът става по-жив, по-красив и по-приветлив", заяви кметът на София Васил Терзиев.

Промени в движението

Ограничението за автомобилното движение ще важи в участъка между ул. "Княз Александър І" и бул. "Васил Левски” и ще се прилага само през почивните дни – от 6:00 часа в събота до 22:00 часа в неделя. Запазва се преминаването през булеварда по ул. "Г. С. Раковски" и при пл. "Народно събрание".

През останалото време движението по булеварда ще се осъществява по обичайния ред. Градският транспорт ще се движи без промени в обслужването, с изключение на нощния транспорт, който ще преминава по бул. Дондуков, а автомобилите ще бъдат насочвани към обходни маршрути.

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Обходни маршрути - по бул. „Княз Александър Дондуков“ и бул. „Васил Левски“, както и по ул. „Княз Александър І” и ул. „Гурко“. Възможностите за паркиране в района се запазват, като паркинга на пл. „Княз Александър І” ще бъде достъпен откъм ул. „Аксаков” и ул. „Дякон Игнатий”. Запазва се преминаването през булеварда по ул. „Г. С. Раковски“ и при пл. „Народно събрание“, което ще осигури необходимата транспортна свързаност в централната градска част.

Все повече градове по света превръщат отварянето на централните си пространства за хората в устойчива градска традиция. В градове като Париж, Мадрид, Брюксел, Милано, Ню Йорк и Мексико Сити подобни инициативи се провеждат ежегодно и се възприемат като възможност хората да преоткрият града си – с повече разходки, култура, спорт и обществен живот. Това лято София също прави тази крачка.

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Столична община пешеходна зона Васил Терзиев бул. Цар Освободител
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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