Пеп Гуардиола взе решение за офертата на САЩ да стане национален селекционер

Бившият мениджър на Манчестър Сити Пеп Гуардиола се очерта като основен фаворит да замести Маурисио Почетино начело на националния отбор на САЩ. Както е известно, аржентинският специалист се оттегли от поста си, за поеме Манчестър Юнайтед от уволнения Майкъл Карик. Въпреки че 55-годишният Гуардиола отдавна изразява желание да води национален отбор на голям турнир, той остава решен да изкара цяла година далеч от футбола.

Пеп Гуардиола ще откаже на САЩ

Въпреки позицията му, все пак се очаква ръководителите на Американската футболна федерация да отправят предложение към Гуардиола, който напоследък прекарва време отвъд Атлантическия океан. Макар някои спекулации да сочат, че той би бил склонен да се срещне с представители на федерацията, източници, близки до него, остават категорични, че той иска да прекара цял сезон далеч от треньорската скамейка.

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Отказът на САЩ би следвал подобен модел от по-рано тази година, когато 55-годишният треньор проведе преговори с Италианската футболна федерация, преди да отхвърли предложението им. Футболната асоциация на Англия също прояви интерес към него като наследник на сър Гарет Саутгейт, преди да назначи Томас Тухел през 2024 година. Въпреки че в момента не желае да се върне край тъчлинията, Гуардиола не крие амбицията си в крайна сметка да се впусне в международното треньорство. Да води петкратните световни шампиони от Бразилия и тяхната прочута жълта фланелка отдавна го привлича, а да оглави Англия също остава привлекателна перспектива за бъдещето. САЩ също не отпадат от сметките, тъй като в миналото Гуардиола е проявявал интерес към работа в Америка, описвайки я като "очарователна" дестинация за изграждането на дългосрочен проект.

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