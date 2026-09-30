Пеп Гуардиола с първи думи за обвинението на Манчестър Сити

Легендарният треньор на Манчестър Сити Пеп Гуардиола прекъсна мълчанието си, след като клубът беше признат за виновен по 114 от 115-те повдигнати срещу него обвинения, като отново изрази подкрепата си към собствениците и управителния съвет. Независима комисия, назначена след четиригодишно разследване, за да се произнесе по обвиненията, обхващащи периода от 2009 до 2018 година, постанови, че "гражданите" са сключили фиктивни договори с редица свои търговски партньори, като установи, че приходите на клуба за осем сезона са били значително надценени с над 830 млн. паунда.

Пеп Гуардиола изрази подкрепата си към Манчестър Сити

Клубът категорично отрича нарушенията, като главният изпълнителен директор Феран Сориано определи процеса като теория на конспирацията на Висшата лига в съобщение до играчите и персонала, докато Сити потвърди, че ще обжалва решението. Срокът за това изтича в петък, 2 октомври. Гуардиола вече отговори на решението, като заяви, че е и винаги ще бъде зад клуба.

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"Искам всеки един фен на Манчестър Сити по целия свят да знае, че съм тук; повече от всякога", написа в профила си в социалните мрежи испанският специалист, който напусна в края на миналия сезон. "Аз съм, винаги съм бил и винаги ще бъда зад моя клуб, моя собственик, моя председател, Феран, играчите, персонала, Енцо и вас, нашите уникални фенове. Нека да бъда ясен: ще преодолеем това заедно. Обичам ви всички."

Наказанието за Сити все още не е обявено, макар че се очаква клубът да бъде отстранен от Висшата лига или да му бъдат отнети титлите, което означава, че някои от постиженията на Гуардиола на стадион "Етихад" може да бъдат изтрити от историята.

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