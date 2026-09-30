Обрат с кървавия полет на FlyDubai: Пилотът се опитал да свали самолета, тренировъчен екипаж от пътниците го спасил

Медийният отзвук от кървавия инцидент днес със самолет на FlyDubai, продължава да е голям, като непрекъснато излизат нови информации, често противоречиви. Припомняме, че първоначалната версия от тази сутрин бе на израелския телевизионен канал Channel 12 и гласеше, че капитанът на полета е с руски произход, а вторият пилот – с украински, и между тях е избухнал спор, стигнал до физическо насилие.

Към момента липсва официално потвърждение както от авиокомпанията FlyDubai, така и от саудитските и израелските разследващи органи за руско и украинско гражданство на пилотите.

Междувременно израелският портал Walla, Times of Israel и Ynet съобщиха, че пилотът, срещу когото се води основното разследване за опит за сваляне или саботаж на самолета, е с оманско гражданство, а другият е гражданин на ОАЕ. Израел разследва както версия за опит за самоубийство на пилота, така и опит за отвличане на самолета.

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Състоянието на ранения пилот е тежко. Кадри можете на видите на този ЛИНК.

На борда на самолета е имало военни пилоти "като част от рутинно тренировъчно упражнение", които са пътували като цивилни. Те са успели да поемат контрол над самолета и да го стабилизират.

Според високопоставен израелски служител е била предотвратена голяма катастрофа.

Припомняме, че израелските ВВС вдигнаха във въздуха два изтребителя. Нещо повече - Саудитска Арабия е позволила на единия от тях да влезе в нейното въздушно пространство и да съпровожда самолета на FlyDubai.

Също така днес е имало втори самолет на FlyDubai, изпълняващ полет по същата линия (Дубай – Тел Авив), който е бил върнат обратно в ОАЕ като предпазна мярка за сигурност, докато авиокомпанията прави извънредна проверка на процедурите си.