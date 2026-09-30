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Прокуратурата се зае с магистрата, хванат да заплашва и крещи на дядо си (ВИДЕО)

30 септември 2026, 17:53 часа 513 прочитания 0 коментара
Снимка: Стопкадър/ Колаж: Actualno.com
Прокуратурата се зае с магистрата, хванат да заплашва и крещи на дядо си (ВИДЕО)

Софийската градска прокуратура се самосезира заради видеото, показващо агресивно поведение на магистрат спрямо възрастен мъж. Прокуратурата се е самосезирала по повод медийни публикации и разпространен видеозапис, свързани с поведението на магистрат спрямо възрастен мъж.

На кадрите се вижда мъж, който крещи на възрастния човек, нарича го "безсрамник" и го предупреждава, че повече няма да обядва. Във видеото се чува и заплаха, че ще изхвърли всичко "барабар с чиниите и посудата" през балкона.

"Теб трябва с шамари да те изкарвам от тук", казва мъжът, след което се чува и хвърляне на предмети. Още: Скандално видео: Съдия заплашва 101-годишния си дядо с "видя ли те на обяд, те изхвърлям през балкона"

По случая е образувана прокурорска преписка, която е разпределена на наблюдаващ прокурор чрез принципа на случайния подбор.

Той е разпоредил проверка за събиране на допълнителна информация и изясняване на обстоятелствата около случая.

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След приключването на проверката ще бъде преценено дали са налице достатъчно данни за образуване на досъдебно производство.

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Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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