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Война на върха в световния футбол: ФИФА избухна с тежки обвинения срещу УЕФА

29 септември 2026, 13:54 часа 873 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Война на върха в световния футбол: ФИФА избухна с тежки обвинения срещу УЕФА

Безпрецедентен конфликт между ФИФА и УЕФА се разрази след остри обвинения от световната футболна централа към европейската организация. В съдебни документи, внесени в САЩ, ФИФА твърди, че УЕФА води кампания с дезинформация и се опитва да навреди на президента Джани Инфантино на фона на предстоящите избори за ръководител на организацията през следващата година.

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Според позицията на ФИФА действията на европейската централа са насочени и срещу предложението за частни инвестиции, известно като FIFA Forward Enterprise (FFE). Проектът в крайна сметка беше изоставен след съпротивата на УЕФА и още две континентални конфедерации.

Спорът се пренесе в Окръжния съд на Южна Флорида, където ФИФА оспорва искане на УЕФА за разкриване на документи, свързани с проекта FFE. В съдебните си документи световната централа защитава действията на Инфантино и заявява, че би било неизпълнение на задълженията му, ако той не беше разгледал инвестиционното предложение. От ФИФА отхвърлят и твърденията, че президентът е можел да извлече лична полза от евентуалната сделка.

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Фифа

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Според позицията на организацията подобен проект е трябвало да получи одобрението както на Съвета на ФИФА, така и на всичките 211 национални футболни асоциации. Обвиненията към УЕФА са още по-остри по отношение на искането за достъп до документацията. От ФИФА твърдят, че то е подадено с цел тормоз, а не поради легитимна необходимост от разкриване на информация, и настояват съдът да го отхвърли.

Един от основните въпроси около проекта FFE е неговата финансова оценка. В първоначалните си съдебни действия УЕФА твърди, че стойността на предприятието е била определена на 20 милиарда долара, като оспорва оценката като несъответстваща на пазарните реалности.

ФИФА отговаря, че европейската централа смесва два различни финансови показателя – капиталовата стойност и общата стойност на предприятието. Според световната футболна централа последната е повече от два пъти по-висока от капиталовата стойност. В документите си ФИФА критикува УЕФА, че не е проверила достатъчно внимателно твърденията си, преди да ги направи публични и да ги представи пред федерален съд.

Съдебният сблъсък се развива на фона на нарастващото напрежение около управлението на ФИФА и бъдещето на Джани Инфантино начело на световния футбол. УЕФА вече заяви, че е загубила доверие в настоящия президент, въпреки че проектът FFE е бил прекратен. Европейската централа търси алтернативен кандидат, който да се изправи срещу Инфантино на президентските избори през 2027 г.

От своя страна ФИФА поставя под въпрос и момента, в който са предприети съдебните действия. Според световната централа те се развиват в чувствителен период преди изборите, като крайният срок за издигане на кандидатури е 18 ноември. В съдебните документи ФИФА настоява съдът да отхвърли опитите за влияние върху президентския вот чрез подобни аргументи.

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УЕФА ФИФА Джани Инфантино
Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
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