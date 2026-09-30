Русия е планирала убийството на Гари Каспаров в САЩ

Руска разузнавателен мрежа е подготвяла убийства на известния опозиционер и бивш световен шампион по шахмат Гари Каспаров и бившия депутат от Държавната дума Иля Пономарев на територията на САЩ. Това съобщава испанският вестник El Mundo, позовавайки се на източници, близки до руската опозиция.

Според публикацията американските власти са предупредили Каспаров през лятото на 2026 г., че е мишена на подготвяно покушение. За първи път, откакто се премества в Ню Йорк през 2013 г., той е получил специална охрана.

По данни на El Mundo планът е предвиждал Каспаров и Пономарев да бъдат убити в САЩ, докато трета мишена е трябвало да бъде ликвидирана във Вилнюс. Според изданието за третата жертва е било планирано да бъде намушкана с нож или залята с бензин и подпалена.

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Сред потенциалните цели на руската мрежа са били и други представители на руската опозиция, включително Владимир Кара-Мурза, както и съратникът на Каспаров Иван Тютрин, който живее в Литва.

Американското правосъдие разкри руска разузнавателна мрежа

Публикацията на El Mundo идва на фона на официално разкритие на американското Министерство на правосъдието от 15 септември. Тогава американските власти повдигнаха обвинения срещу петима души, за които твърдят, че са работили за мрежа, свързана с руските разузнавателни служби.

Според американската прокуратура мрежата е действала най-малко от 2024 г. и е организирала или подготвяла атаки и убийства в различни държави, включително САЩ. Тя е набирала хора за наблюдение и последващи убийства на руски дисиденти, както и за саботажи в европейски държави, смятани за съюзници на Украйна. Още: За пръв път огромната територия на Русия не е пречка за настъпващите армии

Сред обвиняемите са бившият руски разузнавателен полковник Юрий Храмеев, синът му Кирил Храмеев, който е служител на ФСБ, както и двама кубински граждани и венецуелец. Всички те са свързвани от американското правосъдие с т.нар. RIS Network - мрежа, която според обвинението действа в интерес на руските разузнавателни служби.

Американските власти твърдят, че през това лято членове на мрежата са вербували човек в САЩ, който да следи руски дисидент, пребиваващ в страната, и са му предложили 40 000 долара за убийството му. Първоначално той е получил между 1000 и 1500 долара за извършване на наблюдение и е предал снимки и видеозаписи на свързани с жертвата места.

В друг случай, описан в обвинителния акт, член на мрежата е предложил около 25 000 долара за убийството на човек, намиращ се в Литва. Според американската прокуратура поръчителите са обсъждали убийството му чрез намушкване с нож или хвърляне на бутилка с бензин. След отказ на вербувания да извърши убийството, му е било предложено да участва в саботажи срещу обекти в европейски държави.

Важно е, че американското Министерство на правосъдието не посочва публично имената на предполагаемите жертви. В обвинителния акт те са обозначени като "Victim-1" и "Victim-2". Именно El Mundo идентифицира част от тях като Каспаров, Пономарев и други руски опозиционери. Още: Русия иска България аут от НАТО: Гари Каспаров "вникна" в мозъка на Путин (ВИДЕО)

Вербовка за убийства срещу хиляди долари

Според El Mundo вербуването на хора за изпълнение на поръчките е започнало още през 2025 г. На потенциалните извършители са били предлагани десетки хиляди долари.

Американското обвинение потвърждава, че руската мрежа е използвала местни хора за предварително наблюдение и подготовка на атаки, като в отделни случаи са били предлагани значителни суми за убийства.

Според испанското издание сред потенциалните мишени е бил и башкирският активист Руслан Габбасов. Още: Това е последният шанс за Европа - Украйна не може да я защитава вечно от Путин

Случаят "Красиков"

На този фон на 29 септември се появиха и съобщения, че Вадим Красиков - руски гражданин, осъден в Германия за убийството на чеченски политически емигрант, е бил заснет на военното летище "Чкаловски" край Москва.

Красиков беше върнат в Русия през август 2024 г. при голяма размяна на затворници между Русия и западни държави. По-късно кадри, за които се твърди, че са от района на летището, бяха свързани с него. Има предположения, че след завръщането си в Русия той отново е бил ангажиран с руските специални служби, но това не е официално потвърдено.

Самото американско обвинение срещу петима членове на RIS Network обаче представлява отделно разследване и не посочва Красиков като обвиняем. Още: Каспаров разсипа НАТО: Вие сте фикция, вие не съществувате! След Украйна сте следващата жертва, но не сте готови да се биете (ВИДЕО)

Москва не е коментирала твърденията

Твърденията за конкретните планове срещу Каспаров и останалите опозиционери засега се основават на информацията на El Mundo и източници, близки до опозиционните среди. Американското Министерство на правосъдието потвърждава съществуването на мрежа, свързана според обвинението с руските разузнавателни служби и занимаваща се с подготовка на убийства, но не назовава публично всички предполагаеми жертви.

Обвиненията срещу петимата заподозрени все още не са доказани в съд. Самото американско правосъдие изрично посочва, че обвинителният акт представлява твърдение и всички обвиняеми се считат за невинни до доказване на вината им по съдебен ред.