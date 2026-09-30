Никола Цолов след лудия обрат в Баку: "Това е тест на живота и го издържахме"

Никола Цолов определи второто си място в основното състезание в Баку като нещо много по-значимо от обикновен подиум. Българският пилот премина през изключително труден уикенд във Формула 2, в който първо потегли от полпозишън, но завърши едва пети в спринта, а след това не успя да завърши първото основно състезание. Само ден по-късно Цолов направи впечатляващ обрат от 11-ото място до второто и завърши уикенда с най-бързо темпо на пистата.

"Никога да не се предавам"

След финала Цолов не акцентира толкова върху самото класиране, колкото върху начина, по който той и екипът на Campos Racing са успели да преобърнат ситуацията. "Наистина позитивен ден. Мисля, че е повече от просто добър резултат, а начина, по който успяхме да се върнем. Бяхме почти най-бавни в спринта, а днес бяхме най-бързи и това показва нашия дух и как работихме като отбор, за да обърнем нещата", заяви българинът пред официалния сайт на Формула 2.

Цолов определи случилото се и като важен урок за него и отбора: "За мен е важно никога да не се предавам и това е просто тест на живота, който ние успяхме да издържим и той ще ни направи само по-силни."

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"Това беше нещо повече от победа"

Българският пилот призна, че преживяното в Баку може да му даде допълнителна увереност в заключителната част на сезона. "Мисля, че след като преодоляхме това и с работа в правилната посока, можем да завършим годината много силно", каза Цолов.

Той дори определи второто място като резултат с много по-голяма стойност от обикновена победа: "Това беше нещо повече от победа. Мисля, че е нещо, което мога да използвам до края на моя живот, същото важи и за всеки в отбора. Това, което направихме и бързият обрат, фактът, че не се предадохме, са много вдъхновяващи."

След Баку Рафаел Камара води в генералното класиране със 207 точки, докато Цолов е втори с 200. До края на сезона остават кръговете в Катар и Абу Даби.

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NEVER GIVE UP 💪📈



An incredible turnaround for Tsolov and Campos, fighting through the field to secure P2 from P11 on the grid 🥈#F2 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/zGJYqDc47c — Formula 2 (@Formula2) September 26, 2026