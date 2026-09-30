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Отбор от Формула 1 обяви раздяла - спрягат основния конкурент на Никола Цолов за фаворит

30 септември 2026, 18:56 часа 847 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Отбор от Формула 1 обяви раздяла - спрягат основния конкурент на Никола Цолов за фаворит

Отбор от Формула 1 официално обяви, че ще се раздели с един от пилотите си след края на тазгодишния сезон. Естебан Окон ще напусне Хаас, с което ще приключи двугодишният му престой в отбора. Потвърждението за напускането  му поставя под въпрос непосредственото му бъдеще в спорта, тъй като свободни места има само в два други отбора - Рейсинг Булс и Мерцедес, а френският пилот няма никакъв шанс за тези позиции.

Хаас обяви раздялата с Естебан Окон, спрягат Камара за негов заместник

Това означава, че Окон, който се присъедини към Хаас в началото на 2025 година след петгодишен престой в Алпин, ще трябва да стане трети и резервен пилот, ако иска да остане в средите или да потърси място в друго първенство като например ИндиКар или WEC. Французинът има общо 195 старта в кариерата си, но изпитва сериозни затруднения през последните месеци с по-младия си съотборник Оливър Беърман. През миналия сезон Беърман победи Окон с минимална разлика - 41 срещу 38 точки в класирането, а през 2026 година води с 20 срещу 7 точки след Гран при на Азербайджан. Окон завърши осми в Баку, което е най-добрият му резултат за годината.

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Хаас разполага с няколко варианта за заместник на Окон, сред които са протежето на Ферари и основен конкурент на Никола Цолов - Рафаел Камара. В момента бразилецът има седем точки аванс пред българина в битката за титлата. Друга вариант за американския отбор е настоящият трети пилот и бивш представител на Алпин Джак Дуън, като и двамата са направили силно впечатление на отбора по време на неотдавнашните тестове със стари болиди.

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Рафаел Камара

Окон: Това не е краят в кариерата ми във Формула 1

Окон обяви новината в социалните мрежи и заяви, че това няма да бъде краят на кариерата ми във Формула 1: "Моето пребиваване в отбора на Хаас ще приключи в края на сезон 2026. Напускам този проект с вдигната глава и горд от представянето си в обстоятелства, които не винаги бяха най-лесните поради различни причини и фактори извън моя контрол. В момента се концентрирам изцяло върху следващия състезателен уикенд. Ще продължа да работя усърдно с отбора, да извличам максимума от всяка възможност и да извличам всичко възможно от колата. Остават още много състезания през този сезон и, както винаги, ще дам всичко от себе си зад волана - за себе си и за отбора си. Все още съм мотивиран. Все още съм гладен за успехи. Това абсолютно не е краят на кариерата ми във Формула 1."

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Формула 1 Хаас Рафаел Камара
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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