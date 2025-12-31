Пореден раздор на "Бернабеу" - Реал Мадрид отказва да изпълни желание на Алонсо

Реал Мадрид имаше трудна първа половина на сезона, като изостава с четири точки от Барселона в борбата за титлата в Ла Лига. "Кралете" имат по две загуби в първенството и Шампионска лига. Шаби Алонсо се бори да запази работата си, така че не е изненада, че иска да направи всичко възможно, за да си гарантира оставането като старши треньор. Това включва укрепване на отбора, който беше опустошен от контузии през последните няколко месеца. По-специално, той иска да добави още един полузащитник към опциите си за втората половина на кампанията, пишат медиите в Испания.

Шаби Алонсо настоява за нов халф през зимния трансферен прозорец

Въпреки това, в информацията се сочи, че искането на Алонсо за нов полузащитник било отхвърлено от ръководството на Реал Мадрид. По високите етажи на "Бернабеу" смятат, че настоящите опции в отбора са повече от достатъчни, за да ги прекарат до следващото лято. Мадридчани разполагат с Джуд Белингам, Орелиен Чуамени, Едуардо Камавинга, Арда Гюлер, Дани Себайос и Феде Валверде като опции в халфовата линия, въпреки че уругваецът се очаква да играе предимно като десен бек през следващите седмици. На хартия това е група от играчи от световна класа, но това е зона на терена, в която "белите" се борят от август насам.

ОЩЕ: Реал Мадрид предприе нечуван до момента ход срещу Барселона извън терена

Алонсо трябва да разчита на талантите от "Ла Фабрика"

Освен опитни играчи в първия отбор, ръководството на Реал Мадрид вижда в Тиаго Питарч и Хорхе Сестеро от академията още двама играчи, на които Алонсо може да разчита през следващите месеци. Това е още една причина, поради която клубът не счита за необходимо да прави трансфер през зимния прозорец.

Това не е първият път, в който Реал Мадрид взема решение за трансфер, което е в противоречие с мнението на треньора. В края на миналия сезон на Лука Модрич не беше предложен нов договор, което доведе до напускането му като свободен агент и преминаването му в Милан. Алонсо искаше бившият му съотборник да остане на "Бернабеу", но това не се случи поради клубно решение. Този ход очаквано се оказа в ущърб на мадридчани, тъй като Модрич направи фурор за новия си отбор. Макар и на 40-годишна възраст, хърватинът четвъртият най-високо оценен играч в Серия А през този сезон и има основна заслуга за изкачването на Милан на върха в класирането.

ОЩЕ: Реал Мадрид обмисля да върне на "Бернабеу" двама свои юноши, правещи фурор в Серия А