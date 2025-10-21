Поредната треньорска рокада - нов мениджър в английската Висша лига!

Елитният английски отбор Нотингам Форест официално назначи бившия мениджър на Евертън Шон Дайш за нов мениджър, обяви клубът от Висшата лига.

Шон Дайш е новият мениджър на Нотингам

"Бившият играч от школата на Форест се присъединява към клуба с договор до лятото на 2027 г. и ще поеме първия си мач в четвъртък вечер, когато „червените“ се изправят срещу ФК Порто в Лига Европа“, се казва в изявление на Форест.

Маринакис сменя трети треньор от началото на сезона

Форест остана без треньор в събота, когато отборът отстъпи с 0:3 от Челси и клубният собственик Евангелос Маринакис освободи Ангелос Постекоглу минути след последния съдийски сигнал.

Бившият треньор на Тотнъм се задържа на поста само 39 дни и загуби шест от осемте си мача начело на англичаните. Преди това начело на Нотингам бе Нуно Еспирито Санто.

