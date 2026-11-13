Португалия готви специален жест в чест на Кристиано Роналдо

Португалия се готви да почете легендарния Кристиано Роналдо по безпрецедентен начин по време на предстоящия си мач от Лигата на нациите срещу Дания. Националният отбор потвърди редица жестове в чест на емблематичния нападател след неотдавнашното му решение да се оттегли от международната сцена. В знак на признание за огромното влияние, което Роналдо оказа върху страната си, всеки член на състава за мача ще излезе на терена с емблематичната фланелка с №7 по време на церемониите преди първия съдийски сигнал.

Всички с №7 в чест на Роналдо

Това решение е било финализирано по време на среща на високо равнище, в която са участвали ръководството на Португалската футболна федерация и техническият щаб. Председателят централата Педро Проенса се срещна със селекционера на националния отбор Жорже Жезуш и групата на най-опитните играчи, в която понастоящем влизат Бернардо Силва, Рубен Диаш и Бруно Фернандеш. Заедно те решиха, че колективното излагане на прочутия №7 ще бъде най-подходящият начин да се отбележи края на една ера, започнала през август 2003 година.

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Освен визуалното зрелище, при което целият отбор ще излезе на терена с №7, феновете на стадиона също ще играят централна роля. За 7-а минута от мача срещу Дания е организирано символично почитане. Това ще позволи на привържениците по трибуните, често наричани "Педейра" поради уникалната архитектура на стадиона, да се обединят в бурни аплодисменти на крака за човека, който толкова дълги години е бил техен капитан.

Според информациите УЕФА е дала разрешение за тези конкретни моменти, за да гарантира, че оттеглянето на най-великия международен голмайстор в историята на футбола ще бъде отпразнувано с необходимата тържественост. Очаква се атмосферата в Брага да бъде изключително напрегната, тъй като ерата след Роналдо започва напълно, дори и докато отборът поглежда назад, за да отпразнува неговите исторически постижения. Това е рядък случай, в който управляващ орган позволява подобно координирано представление по време на състезателен мач.

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