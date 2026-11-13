Въоръжени с автомати кучета роботи се появиха по улиците на Хаити

Кучета роботи с автомати са забелязани в столицата на Хаити, Порт о Пренс. Те се използват от салвадорски части, участващи в операция срещу местни банди, и се управляват дистанционно, за да не се излагат войниците на риск. Роботите разузнават в опасни зони, но това са всички подробности, които засега се разкриват.
През октомври Ел Салвадор разположи приблизително 2500 войници на острова след бандитско нападение на хаитянски въоръжени групировки, при което четирима салвадорски специалисти, работещи като част от международна мисия, изчезнаха.
На 12 ноември салвадорските и хаитянските сили превзеха контрола над стадион „Силвио Катори“ в Порт о Пренс. Стадионът ще бъде използван като оперативна база за по-нататъшни операции срещу бандите.
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Armed robot dogs spotted in Haiti during operation against gangs The four-legged robots were seen alongside Salvadoran troops taking part in operations in the capital, Port-au-Prince. Meanwhile, security forces have regained control of the national stadium, which had been held by armed groups for nearly two years.— NEXTA (@nexta_tv) November 13, 2026
🇸🇻🇭🇹El Salvador took control of a stadium in Haiti and deployed armed robot dogs to clear out gang members. Not going to lie though, the dogs seem to taking it at the speed of a Roomba trying not to hit a chair leg… Writer: Bri https://t.co/YJ5X7Q1c7f— Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 13, 2026