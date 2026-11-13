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Въоръжени с автомати кучета роботи се появиха по улиците на Хаити

13 ноември 2026, 18:47 часа 625 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/Х
Въоръжени с автомати кучета роботи се появиха по улиците на Хаити

Кучета роботи с автомати са забелязани в столицата на Хаити, Порт о Пренс. Те се използват от салвадорски части, участващи в операция срещу местни банди, и се управляват дистанционно, за да не се излагат войниците на риск. Роботите разузнават в опасни зони, но това са всички подробности, които засега се разкриват.

През октомври Ел Салвадор разположи приблизително 2500 войници на острова след бандитско нападение на хаитянски въоръжени групировки, при което четирима салвадорски специалисти, работещи като част от международна мисия, изчезнаха.

На 12 ноември салвадорските и хаитянските сили превзеха контрола над стадион „Силвио Катори“ в Порт о Пренс. Стадионът ще бъде използван като оперативна база за по-нататъшни операции срещу бандите.

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Хаити роботи автомати куче робот Ел Салвадор
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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