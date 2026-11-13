Станимир Стоилов в центъра на скандал: Селекционерът на Турция излезе с извънредно разяснение

Наставникът на Гьозтепе Станимир Стоилов се оказа въвлечен в спорна ситуация със селекционера на Турция Серген Ялчън. Причина за напрежението е недоволството на българина, че един от основните му футболисти Арда Окан Куртулан, не получи повиквателна за предстоящите мачове на турския национален отбор. Ялчън разясни, че Куртулан е бил включен в селекцията му, но административна пречка е попречила на повикването му.

Серген Ялчън отговори публично на недоволството на Станимир Стоилов

„Искам да изясня темата с Арда Окан Куртулан. Всъщност той беше в нашия списък. Щяхме да го повикаме за тези два мача, но се оказа, че процедурно няма право да играе за националния отбор. Причината е, че все още не е избрал да се състезава за Турция“, заяви Ялчън.

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„Ние му го съобщихме. Тези процедури се задвижват с документи. Тези неща не стават по телефона. Точно това имаме предвид под документи“, обясни селекционерът.

„Самите ние не знаехме за това. Следователно този въпрос изисква време. От Турската футболна федерация (TFF) се свързаха с него. Необходимо е той да напише молба и процедурата да започне. Това е процес, който отнема време и за съжаление, не успяхме да го приключим в краткия срок, с който разполагахме“, допълни Ялчън.

„Оттук нататък той ще бъде в полезрението ни и ще попадне в разширения състав. Разговаряхме с Арда и той потвърди, че ще избере да играе за турския национален отбор“, завърши Ялчън.

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