Барселона предприе ключов ход за реконструкцията на "Камп Ноу"

Барселона осигури допълнително финансиране за реконструкцията на стадион "Камп Ноу". Каталунският клуб обяви, че е завършил емитирането на облигации на стойност 300 милиона евро, които ще бъдат използвани за довършителните дейности по стадиона. Финансовата операция е осъществена след получаване на разрешение от Националната комисия за пазара на ценни книжа.

Какво предстои по реконструкцията на "Камп Ноу"?

Следващият важен етап от проекта е завършването на третия етаж на трибуните, което трябва да се случи до края на сезона. След това ще започне изграждането на покрива на съоръжението. Този процес ще продължи няколко месеца и ще наложи ново временно преместване на Барселона. Очаква се отборът на Ханзи Флик отново да използва Олимпийския стадион "Луис Компанис" на хълма Монжуик, докато строителните дейности продължават.

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Временният престой извън базата на Барселона носи сериозни разходи за клуба. През двата сезона на "Луис Компани" от клуба са отделили близо 17 милиона евро за оперативни разходи, а други 24 милиона евро са били похарчени за самото преместване.

Според предварителните планове "Камп Ноу" трябва да придобие окончателния си вид през януари или февруари 2028 г. Така реконструкцията ще продължи и през следващите сезони, като клубът ще трябва да съчетава спортните си ангажименти с последните етапи от мащабния проект.

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