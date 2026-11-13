Финландия спешно звъни на Украйна, след като тя за пръв път порази руски военен кораб във Финския залив

Финландия се свърза спешно с Украйна, след като руски военен кораб беше ударен за първи път във Финския залив от украински дрон. "Вече казахме на украинците колко уязвима и крехка е отбранителната система на тесния Фински залив", коментира министърът на отбраната Анти Хакянен, цитиран от Bloomberg. В сряда сутринта дрон на ВСУ атакува корвета клас "Буян-М" близо до Суурсаари (остров Гогланд на руски), на около 45 километра от финландския бряг.

Хакянен заяви, че удар в международни води ще представлява проблем и това трябва да се взема предвид. Причината е, че през залива преминават пътнически фериботи, както и товарни кораби и танкери.

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Ярно Лимнел, депутат от финландския парламент, на свой ред заяви: "Този ​​удар, заедно с атаката с дрон срещу руското пристанище Уст-Луга, също така увеличава риска от нежелани инциденти в един от най-натоварените и стратегически важни водни пътища в Европа". Наред с това той добави, че атаката на Украйна показва, че "Русия вече не може да гледа на Финския залив като на защитена тилова зона".

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