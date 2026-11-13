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Kaufland България обяви смяна на изпълнителния си директор, той напуска веднага

13 ноември 2026, 19:28 часа 3104 прочитания 0 коментара
Снимка: Kaufland България
Kaufland България обяви смяна на изпълнителния си директор, той напуска веднага

"Kaufland България преструктурира своето корпоративно ръководство: Михаил Петров напуска компанията като председател на Управителния съвет, считано от веднага. Ръководството на Kaufland България поема Петя Владимирова, досегашен член на Управителния съвет и Директор на Дирекция "Централни отдели". С тази стъпка компанията предприема категорични действия в отговор на обществения дебат около настоящото производство на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК)" - това обявиха от Kaufland България.

"Избраният през последните дни тон от напускащия ръководител за България, както и историческите сравнения, не съответстват на ценностите, културата и принципите на Kaufland и Schwarz Групата. Изрично се разграничаваме от тези изказвания. Поднасяме своите искрени извинения на нашите клиенти, българската общественост, както и на институциите в страната за така създаденото впечатление и неуместните сравнения. Kaufland и всички негови служители застават по всяко време зад уважението, надеждността и конструктивния, делови диалог", заяви Франк Шуман, председател на Управителния съвет на Kaufland.

Какво точно каза Петров, който беше и главен изпълнителен директор на Kaufland България - че Kaufland е толкова голям, че ако тръгне по "бобслея надолу", фалитът на КТБ ще се стори на управляващите като пролетен бриз. Реакцията на тези думи беше изказвания от политици от целия спектър - от управляващите, през лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и съпредседателя на "Да, България" Ивайло Мирчев, които определиха думите като проява на неуважение - Още: "Нямам търпение да идем в съда": Директорът на "Кауфланд" обяви, че ще обжалват глобата

"Много се радваме, че в лицето на Петя Владимирова начело на Kaufland България застава опитен ръководител. Тя притежава ясен фокус върху стабилността, приемствеността и надеждността. Петя Владимирова е част от корпоративната група от август 2007 г. - вече почти 20 години е заемала различни ръководни позиции в направленията “Продажби” и “Експанзия” и има съществен принос за изграждането на Kaufland България", добави Шуман.

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Но търговската верига е категорична: Независимо от смяната в ръководството, Kaufland България запазва своята позиция в текущото производство пред КЗК. Компанията категорично отхвърля обвиненията в нелоялни търговски практики и разчита на обективна и безпристрастна проверка на аргументите по предвидения законов ред пред компетентните съдилища. Същевременно Kaufland потвърждава безусловно своята отговорност като един от най-големите работодатели и ще продължи да бъде надежден партньор за клиентите, както и за своите доставчици, сред които са и множество български производители - Още: Kaufland ще преразгледа 200 млн. евро инвестиции в България заради наложена нова глоба

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