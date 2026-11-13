"В Ман Юнайтед Почетино ще бъде подкрепян въпреки недоволството"

Манчестър Юнайтед официално назначи Маурисио Почетино за нов старши треньор на отбора, след като уволни Майкъл Карик. Тръстът на привържениците на "червените дяволи" приветства с добре дошъл Почетино и увери, че въпреки недобрите отношения с ръководството, треньорът и отборът винаги могат да разчитат на подкрепа от трибуните. Аржентинският специалист ще поеме Ман Юнайтед на 18 ноември, след като приключи и последния си ангажимент с националния отбор на САЩ.

Феновете на Ман Юнайтед приветстваха Почетино

"Приветстваме Маурисио Почетино в клуба. Когато пристигне в Манчестър, той ще намери фенска база, която, въпреки че е недоволна от управлението на собствениците, винаги оказва пълна подкрепа на мениджъра и отбора на терена", пишат привържениците от Тръста. "Сега се надяваме клубът да подкрепи мениджъра и да му даде цялата власт, ресурси и инструменти, от които се нуждае, за да успее", добавят организираните привърженици.

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Ман Юнайтед е в зоната на изпадащите

Почетино ще пристигне в Манчестър след края на паузата за международни мачове. Той ще завари отбор, който е спечелил само един мач от десет във Висшата лига и се намира в зоната на изпадащите. Това е и най-лошият старт на сезон за Манчестър Юнайтед от 40 години насам. Преди победата с 3:2 над Рома в четвъртия кръг от основната фаза на Шампионска лига, "червените дяволи" бяха в серия от 9 поредни мача без триумф във всички турнири.

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