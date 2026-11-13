152 командировки за 5 години: Какво показва справката за пътуванията на Кирил Вълчев като директор на БТА?

Директорът на БТА Кирил Вълчев, който бе избран за вицепрезидент на изборите на 1 ноември, е извършил 152 служебни пътувания в чужбина в периода от май 2021 г. до август 2026 г. Те са продължили общо 623 дни – близо 21 месеца, или около една трета от мандата му. Това показва справка, подготвена от БТА по заявление за достъп до обществена информация (ЗДОИ), подадено от "За истината". В качеството си на генерален директор на БТА бъдещият вицепрезидент на България Кирил Вълчев е посетил 43 държави на четири континента в рамките на мандата си. Почти половината от пътуванията му са до Северна Македония, Румъния, Гърция и Турция.

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Отчетените разходи на БТА за всичките пътувания на Кирил Вълчев са около 109 хил. евро или приблизително 213 хил. лв. към момента, когато са били направени разходите. Сумата не включва изцяло разходите за служебния автомобил при пътуванията на Балканите. Затова реалните разходи за гориво, амортизация и пътни такси вероятно са по-високи, става ясно от справката, поискана от журналистката Венелина Попова от сайта "За истината".

Кой плаща за пътуванията?

В около 15-20% от случаите нощувките или самолетните билети са поемани от канещите организации - обикновено чуждестранни информационни агенции или Европейският парламент. Това важи например за пътуванията до Китай, Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия, Азербайджан, Страсбург и др. За тези командировки БТА е покривала основно дневните. Затова и някои от най-дългите пътувания са с относително ниски разходи за бюджета на агенцията. Останалите пътувания на Кирил Вълчев са изцяло за сметка на агенцията.

Къде е пътувал най-често?

Почти половината от всички командировки - 68 от 152, или около 45% - са в четири държави:

Северна Македония - 24 пътувания, най-вече за пресклуба на БТА в Скопие, културни събития и срещи с българската общност.

Румъния - 18 пътувания, основно заради пресклуба в Букурещ, сътрудничеството с агенция AGERPRES и Световната среща на българските медии в Браила.

Гърция - 14 пътувания, свързани с пресклуба в Атина, срещите на Асоциацията на балканските новинарски агенции и посещенията на Света гора.

Турция - 12 пътувания - до пресклуба в Анкара, за партньорство с Анадолската агенция и форумите на Асоциацията на балканските информационни агенции - Югоизточна Европа (ABNA-SE).

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