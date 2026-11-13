Иван Иванов с голям обрат в Португалия: Младият ни талант се класира за четвъртфиналите

Младата звезда на българския тенис Иван Иванов продължава да демонстрира добрата си форма в турнира на твърда настилка във Вале до Лобо, Португалия. Наградният фонд за първо място в турнира е 30 000 долара. 18-годишният тенисист си завоюва място сред най-добрите осем в надпреварата след победа в три сета.

Близо двучасова битка определи съдбата на Иван Иванов във Вале до Лобо

Поставеният под номер 7 в основната схема Иванов затвърди успешното си представяне в турнира, след като осъществи обрат срещу представителя на домакините Жоао Домингеш с 2:6, 6:2, 6:3. Срещата между двамата бе с продължителност от час и 57 минути. В първата част на двубоя играта на българина бе колеблива, но впоследствие той успя да намери правилния ритъм и изравни резултата в сетове. Решаващ бе третия сет, в който Иванов реализира пробив и поведе с три поредни гейма. Противникът му Домингеш не успя да намери начин да промени развоя на срещата и срещата завърши с резултат от 6:3.

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Следващото предизвикателство пред младия българин ще бъде Павел Лагутин от Русия. Съперникът му е поставен под номер 3 в основната схема и заема 390-ото място в световната ранглиста на АТП. Към момента Иван Иванов се намира под номер 459.

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