Рафиня на ръба на сълзите: Ще трябва да играе по-малко за Бразилия

Звездата на Барселона Рафиня беше на ръба на сълзите когато обясни, че ще трябва да ограничи натоварването си в лагера на националния отбор на Бразилия. Каталунците и федерацията на южноамериканската държава се разбраха за това как да контролират минутите на нападателя, за да не се пренатоварва. Това може да означава, че Рафиня няма да може да се представя пълноценно за родината си.

Рафиня: "Никога не съм се отказвал от Бразилия"

Ето какво каза Рафиня на пресконференция преди приятелските мачове на Бразилия: "От първия път, когато облякох фланелката на националния отбор, винаги съм показвал колко много искам да бъда тук. Никога не съм се отказвал от Бразилия и винаги съм правил всичко възможно, за да присъствам. Понякога не съм успявал да дойда, но винаги съм давал всичко от себе си, за да бъда тук и да нося тази фланелка. За мен това винаги е било чест и привилегия и винаги ще бъде така.

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"Очевидно не искам отново да получа травма"

Просто казах, че трябва да се грижа за себе си. Не искам отново да се контузвам. Като се има предвид всичко, през което преминах в последните три повиквателни - три контузии почти на едно и също място на крака - това, което исках да кажа, беше именно, че трябва да се пазя. Очевидно не искам отново да получа травма. Искам да бъда на разположение не само на националния отбор, но и на Барселона. Това, което казах, имаше лош отзвук, въпреки че в онзи момент мислех, че съм обяснил добре какво имам предвид. Когато видя, че физически не мога да се представям добре, сам ще бъда първият, който ще се оттегли, защото съм много самокритичен".

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