Руски свине тормозят село в Ставрополския край на Руската федерация (ВИДЕО)

Стадо прасета, водено от 256-килограмова майка-свиня, тероризира село в Русия. Това съобщава беларуската опозиционна медия NEXTA, която публикува видеоклип от Телеграм, за да онагледи информацията - и се чува как снимащата жена се оплаква, че животните се държат "все едно им е бащиния". Селото е Зерновой, намира се в Ставрополския край, уточнява News.ru.

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Не е ясно на кого е стадото - то се счита за бездомно. Местни жители твърдят, че само за няколко седмици то се е удвоило - от 13 прасетата са станали 25. Те нападат кучета и хора, тероризирайки местните жители, които се страхуват да пускат децата си навън.

Животните буквално са ограбили хранителните запаси на един от селяните, докато друг е загубил 20 патици и заплашва да застреля прасетата.

A herd of pigs led by a 256-kilogram sow is terrorizing a village in Russia The stray herd has grown from 13 to 25 animals in just a couple of weeks. The pigs are attacking dogs and people, leaving locals afraid to let their children outside. The animals have raided one resident’s food supplies, while another has lost 20 ducks and is threatening to shoot the pigs. Dead animals have also been found in a nearby wooded area, raising fears among residents that the herd may be carrying an infection. The owner of the pigs is being sought. — NEXTA (@nexta_tv) November 13, 2026

Мъртви животни са открити и в близка гориста местност, което поражда опасения сред жителите, че стадото може да е носител на инфекция. Местните жители твърдят, че от месеци подават сигнали до администрацията и спешните служби. Собственикът на прасетата вече се издирва.

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