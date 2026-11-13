Верижна катастрофа на АМ "Тракия" - най-тежката в историята ни:

Руски свине тормозят село в Ставрополския край на Руската федерация (ВИДЕО)

13 ноември 2026, 18:58 часа 713 прочитания 0 коментара
Снимка: Pixabay
Руски свине тормозят село в Ставрополския край на Руската федерация (ВИДЕО)

Стадо прасета, водено от 256-килограмова майка-свиня, тероризира село в Русия. Това съобщава беларуската опозиционна медия NEXTA, която публикува видеоклип от Телеграм, за да онагледи информацията - и се чува как снимащата жена се оплаква, че животните се държат "все едно им е бащиния". Селото е Зерновой, намира се в Ставрополския край, уточнява News.ru.

Още: Скандал с реномиран производител на "био" свинско: Скрита камера на куци, болни и умиращи прасета (ВИДЕО)

Не е ясно на кого е стадото - то се счита за бездомно. Местни жители твърдят, че само за няколко седмици то се е удвоило - от 13 прасетата са станали 25. Те нападат кучета и хора, тероризирайки местните жители, които се страхуват да пускат децата си навън.

Животните буквално са ограбили хранителните запаси на един от селяните, докато друг е загубил 20 патици и заплашва да застреля прасетата.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Мъртви животни са открити и в близка гориста местност, което поражда опасения сред жителите, че стадото може да е носител на инфекция. Местните жители твърдят, че от месеци подават сигнали до администрацията и спешните служби. Собственикът на прасетата вече се издирва.

Още: 13 000 прасета бяха убити при руска атака с дронове срещу свинекомбинат в Украйна (СНИМКИ)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Русия прасета свине Ставрополски край
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес