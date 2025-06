Последният от ерата "Фъргюсън": Ман Юнайтед задържа близо 40-годишен играч, който има едва 3 мача за клуба

Английският гранд Манчестър Юнайтед взе решение да предложи нов договор на 39-годишния страж Том Хийтън. Той ще остане в клуба и през следващия сезон като трети избор за вратата на "червените дяволи", съобщава спортният журналист Фабрицио Романо. Хийтън подписа нов едногодишен договор с Юнайтед - до юни 2026 година, като интересното е, че той има само три мача за първия отбор на тима от Манчестър.

Хийтън е юноша на Манчестър Юнайтед, но напуска клуба през 2010-а в търсене на по-добро развитие на кариерата. Той минава през отборите на Кардиф, Бристол, Бърнли и Астън Вила. През 2021-ва Том Хийтън се завърна в Манчестър Юнайтед, но за последните четири сезона се появи само три пъти на терена - два пъти за Купата на Лигата и веднъж в Шампионска лига. В последните два сезона той няма нито един мач за Юнайтед.

🚨🔴 Excl: Manchester United agree new deal for 3rd goalkeeper Tom Heaton staying at the club until June 2026.



Decision shared with Rúben Amorim and approved by the coaching staff. Official soon. pic.twitter.com/0j6WxH6pvI