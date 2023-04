Празненствата ще почакат още малко: Наполи докосна титлата, но се издъни (ВИДЕО)

Тъкмо в ерата на Марадона бе последната титла на Наполи в Серия А. Сега, за пръв път през 21. век, Наполи е напът да стане шампион на Италия. И можеше да го стори още днес, след като Лацио допусна късен обрат срещу Интер (ВИДЕО). Късен гол обаче падна и в Неапол, за да разочарова домакинските привърженици.

Празненства в Неапол все пак не липсваха - както преди началото на мача, така и по време на самия двубой. Феновете на Наполи избухнаха в радост, разбирайки, че Лацио губи срещу Интер. Техните любимци пък излязоха на терена, знаейки, че победа ще ги направи шампиони.

Napoli fans at the Stadio Diego Armando Maradona hearing of Inter's win 🔊



(via @SerieA_EN)pic.twitter.com/Wi1jqXpRNd