През сълзи: Селекционерът на Аржентина обяви, че съвсем скоро напуска поста си! (ВИДЕО)

Селекционерът на националния отбор на Аржентина Лионел Скалони обяви, че ще изпълни договора си с местната футболна федерация до края, но след това има вероятност да се оттегли от поста. Бившият халф говори пред медиите след загубата на „гаучосите“ от Испания във финала на Световното първенство, което се проведе в САЩ, Мексико и Канада.

Лионел Скалони има договор с федерацията до декември

Scaloni agradeció entre lágrimas por estar durante años como técnico de Argentina, habló de los jugadores y del grupo



Se tuvo que retirar diciendo “me duele en el alma, lo siento”. Me hace pelota 😞pic.twitter.com/fh30aCALUW — Modo Scaloneta 🇦🇷🏆 (@ModoScaloneta) July 19, 2026

„Ще продължа да изпълнявам договорните си задължения до декември. След това, разбира се, ще разговарям с ръководителя на федерацията. Това е фантастична позиция, мечтата на всеки аржентинец, и аз се гордея, че съм треньор на националния отбор. Но след декември няма да е лесно. Най-вероятно ще си тръгна“, каза Скалони на пресконференция след загубата с 0:1 от Испания на финала на Световното първенство.

Той говори със сълзи на очи и благодари на Аржентинската футболна асоциация за възможността. Специалистът уточни, че продължаването на мандата му ще изисква „нулиране“ и сформиране на нов отбор, което ще бъде много трудно.

„Това беше място мечта за всички и до последния момент се опитвахме да дадем всичко от себе си и вярвам, че е редно да отделя това време за себе си, за да обмисля това. Ще говоря с президента - имам представа какво бих искал да направя. Ще изпълня договора си и чувствам нужда да помисля, тъй като не знам дали нещо толкова голямо може да се направи и може би трябва да обсъдим това“.

„Никога през живота си, никога не съм си представял, включително и всички в моя екип, че ще бъдем на това място“, каза Скалони, докато бършеше очите си. Специалистът е начело на Аржентина от август 2018-а, а договорът му е до 31 декември 2026 година.

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