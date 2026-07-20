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Безредици в Буенос Айрес след финала на Мондиал 2026 – камъни и бутилки летят по полицията, няколко униформени са ранени (ВИДЕО)

20 юли 2026, 11:27 часа 567 прочитания 0 коментара

Най-малко 15 души са били арестувани по време на безредици, избухнали близо до обелиска в центъра на Буенос Айрес след поражението на Аржентина на финала на Световното първенство по футбол. Това съобщиха местните медии. Както е известно, „гаучосите“ изиграха изключително слаб мач и логично отстъпиха пред Испания с 0:1.

Полицията е използвала сълзотворен газ и водни оръдия, за да озапти феновете

„Трима полицаи бяха ранени при нападенията. Регистрирани са и кражби на телефони и лични вещи. Официални източници потвърдиха, че най-малко 15 души са арестувани във връзка с тези инциденти“, съобщи „TN“.

Според информациите, след мача хиляди фенове са се събрали при обелиска, за да изразят подкрепата си за националния отбор. Първоначално ситуацията била под контрол, но по-късно група хора започнали да хвърлят камъни и бутилки по полицията. Няколко души се покатерили и по оградата около обелиска, което довело до полицейски задържания.

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Според „Кларин“, седем полицаи са ранени при сблъсъците. Вестникът съобщава, че служителите на реда са използвали сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръснат буйстващите фенове.

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Буенос Айрес Испания отбор Аржентина отбор Световно първенство по футбол 2026
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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