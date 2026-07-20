Безредици в Буенос Айрес след финала на Мондиал 2026 – камъни и бутилки летят по полицията, няколко униформени са ранени (ВИДЕО)

Най-малко 15 души са били арестувани по време на безредици, избухнали близо до обелиска в центъра на Буенос Айрес след поражението на Аржентина на финала на Световното първенство по футбол. Това съобщиха местните медии. Както е известно, „гаучосите“ изиграха изключително слаб мач и логично отстъпиха пред Испания с 0:1.
Полицията е използвала сълзотворен газ и водни оръдия, за да озапти феновете
🇦🇷 | Se reportaron disturbios en el Obelisco de Buenos Aires luego de la final de la Copa del Mundo en la que perdió Argentina. Al menos 12 detenidos. pic.twitter.com/6YsdjYNUQN— Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 20, 2026
„Трима полицаи бяха ранени при нападенията. Регистрирани са и кражби на телефони и лични вещи. Официални източници потвърдиха, че най-малко 15 души са арестувани във връзка с тези инциденти“, съобщи „TN“.
Според информациите, след мача хиляди фенове са се събрали при обелиска, за да изразят подкрепата си за националния отбор. Първоначално ситуацията била под контрол, но по-късно група хора започнали да хвърлят камъни и бутилки по полицията. Няколко души се покатерили и по оградата около обелиска, което довело до полицейски задържания.
Tras la derrota de Argentina ante España, la policía intervino para dispersar disturbios en las inmediaciones del Obelisco, en Buenos Aires. Reportes preliminares indican enfrentamientos y al menos cuatro personas detenidas la noche de este 19 de julio.— REFORMA (@Reforma) July 20, 2026
📹 AFP pic.twitter.com/nRnRByqA0K
Според „Кларин“, седем полицаи са ранени при сблъсъците. Вестникът съобщава, че служителите на реда са използвали сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръснат буйстващите фенове.
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