Ливърпул остава без Мохамед Салах за 6 мача във Висшата лига

Голямата звезда на Ливърпул Мохамед Салах ще пропусне 6 мача на "червените" заради ангажиментите му с националния отбор на Египет на предстоящата Купа на африканските нации. Салах заминава на 15 декември, като му остават по-малко от две седмици в състава на Ливърпул, в които потенциално може да играе в мачовете със Съндърланд, Лийдс, Интер и Брайтън.

Салах пропуска дербито с Арсенал

Салах обаче няма да играе в 6 мача от първенството - срещу Тотнъм, Уулвърхемптън, Лийдс Юнайтед, Фулъм, Арсенал и Бърнли, както и един непотвърден мач за ФА Къп, ако Египет достигне финала. Това потвърдир Арне Слот, който коментира лаконично оставянето на Салах на резервната скамейка в двубоя срещу Уест Хям през уикенда. Треньорът на "червените" не каза дали Салах ще играе тази вечер срещу Съндърланд.

Още: Посъветваха Ливърпул да размени трансферното си разочарование с "нежелан" в Реал Мадрид

Нормално е Салах да е разочарован, че е резерва, смята Слот

"Това е нормална реакция от страна на играч, който е достатъчно добър, за да играе за нас (да бъде разочарован)", каза мениджърът Слот пред репортери във вторник. "Той е бил толкова изключителен за този клуб в продължение на толкова много години и ще продължи да бъде такъв и в бъдеще", добави още Слот за Салах, който е четвърти в класацията на най-добрите голмайстори в историята на Висшата лига.

Още: Ливърпул постави ултиматум на Арне Слот, но раздяла би излязла много скъпо на клуба