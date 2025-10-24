Ламин Ямал вбеси феновете на Реал Мадрид със спорен коментар дни преди Ел Класико

Звездата на Барселона Ламин Ямал разпали полемика преди Eл Класико. Каталунците гостуват на Реал Мадрид в мач от десетия кръг на испанската Ла лига. 18-годишният футболист направи спорен коментар по време на разговора си със стриймъра Ибай Ланос, сравнявайки Мадрид с отбор от Кралската лига, известен с това, че се възползва от съдийски решения. Това идва само няколко дни преди Ел Класико на "Сантяго Бернабеу", което ще се изиграе на 26 октомври.

Ямал: Реал Мадрид краде и се оплаква

Сензацията на Барса Ямал предизвика вълнение в Испания, след като смело обвини Мадрид, че се възползва от съдийски решения, и ги определи като отбор, който "краде и се оплаква". Вундеркиндът на каталунците направи взривоопасната забележка по време на предаване в Twitch. На въпроса на Ибай Ланос, собственик на отбора от Кралската лига - Порсинос, дали отборът му напомня на Реал Мадрид, Ямал не се поколеба. "Да, разбира се, те крадат, оплакват се...", каза той, предизвиквайки смях и недоверие от страна на участниците в потока. Лалос, известен привърженик на Мадрид, веднага отвърна на удара, като попита: "Реал Мадрид краде?". На което Ямал се се засмя нервно, преди да потвърди: "Е, да видим, да видим."

Думите на Ямал няма да се харесат на феновете на Реал

Оттогава коментарът се разпространи в испанските медии и социални платформи. Моментът обаче не би могъл да бъде по-противоречив, само няколко дни преди каталунците да пътуват до "Бернабеу" в силен сблъсък от Ла Лига. Междувременно мадридчани запазиха публично мълчание, съсредоточавайки се върху подготовката след трудната победа в мача срещу Ювентус в Шампионската лига. Очаква се обаче феновете на клуба да изразят чувствата си, когато Ямал стъпи на терена на "Бернабеу" този уикенд.

Барса ще се изправи срещу Реал Мадрид тази неделя в мач, който може да реши ранното лидерство в Ла Лига. В момента тимът на Ханзи Флик изостава с две точки от хората на Шаби Алонсо, а победа би позволила на каталунците да прескочат съперниците си на първото място. С високо напрежение, високи залози за форма и тлеещи лични съперничества, Класикото отново обещава да донесе футбол, театър и противоречия в еднаква степен, а Ямал се намира точно в центъра на всичко това.

